Estudantes de Porto Alegre e Canoas afetados pela enchente embarcam para intercâmbio na Espanha

Evento na sede da Procergs contou com presença dos alunos e de autoridades. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No próximo domingo (19), cinco estudantes gaúchos embarcam para a Espanha, em missão internacional para compartilhar experiências de enfrentamento à enchente e aprender sobre soluções adotadas pelo país europeu. A ação integra o programa Partiu Futuro Reconstrução, do governo do Rio Grande do Sul.

Os jovens Evelin Staczak de Oliveira, Lukas Scheibler Kalkman e Nyara Victoria Prudencio Romero, de Porto Alegre, e Monica Letícia da Rosa Schmidt e Vitor Eduardo Moraes dos Santos, de Canoas, viajam para Valência e Barcelona entre os dias 20 e 28 de outubro representando o RS.

A iniciativa foi detalhada em evento nesta quarta-feira (15) na sede do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), com presença dos alunos e de autoridades.

— A ideia é que, na volta, eles possam replicar em outros cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil a experiência que terão na Espanha. Esse programa nos dá a perspectiva de romper o ciclo de vulnerabilidade. É uma iniciativa que oportuniza, qualifica e prepara o jovem para o mercado de trabalho — destaca o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Todos os jovens selecionados para participar da viagem foram atingidos diretamente pela enchente de 2024. Eles também tiveram de cumprir requisitos como ter bom desempenho escolar e engajamento no programa, considerando assiduidade, participação nas aulas e conduta.

Desde o lançamento em 2024, o Partiu Futuro Reconstrução já contratou 1,5 mil para atuarem como jovens aprendizes em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande e atende à Lei do Jovem Aprendiz, que determina a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Na apresentação, o vice-governador Gabriel Souza anunciou que outros 2,7 mil estudantes serão contratados como jovens aprendizes em uma segunda edição do programa. As inscrições devem começar ainda neste ano e o investimento será de R$ 99,5 milhões.

— O programa permite que o governo do RS contrate jovens de baixa renda, nesse caso atingidos pelas enchentes, na modalidade de jovem aprendiz, conforme exige a lei vigente desde 2001, ou seja, 24 anos atrás. Somente agora, depois de muito tempo, o Estado está utilizando essa lei para contratar jovens, contratando por carteira de trabalho — afirma Souza.

Todas as despesas da viagem, incluindo emissão de documentação, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, translado e passeios serão custeadas pela Renapsi, entidade qualificadora contratada pelo Estado para acompanhar os jovens e cuidar da parte operacional do programa.

Trocando experiências

De 20 a 23 de outubro, os jovens ficarão em Barcelona, e do dia 24 a 27 em Valência. As duas cidades foram escolhidas por terem sido alvo de inundações em 2024. O fenômeno, causado por um sistema climático destrutivo conhecido como localmente DANA (sigla em espanhol para Depressão Isolada de Alta Altitude), deixou centenas de pessoas mortas.

Com isso, a expectativa é que haja uma troca de ideias e soluções, permitindo que os estudantes conheçam a experiência espanhola de reconstrução social e climática. O intercâmbio é parte do projeto pedagógico, consolidando os conhecimentos construídos em sala de aula e nas experiências práticas, e promovido pela Renapsi, por meio da tecnologia social Demà Aprendiz.

A programação da viagem conta com oficinas focadas em juventude, clima e cooperação, diálogos institucionais com o parlamento catalão, com a prefeitura de Barcelona, universidades e ONGs voltadas à crise climática, como a Horta Sud. Também serão promovidas visitas de campo às áreas afetadas pelo DANA e ao Plano Valenciano de Recuperação e Resiliência, com foco nas políticas públicas e medidas adotadas.

— Essa é a primeira vez que eu saio do Estado e do país. Estou muito ansiosa, porque é muita responsabilidade, estar representando muitos jovens. E poder trazer a vivência de lá para eles aqui depois, e a nossa vivência daqui para os jovens de Valência, vai ser incrível — conta Monica Letícia, 20 anos, uma das alunas da missão.

Ela está no 2º semestre do curso de Psicologia na Universidade La Salle, em Canoas, e afirma que foi fundamental participar do programa, tanto para seu desenvolvimento profissional quanto pessoal. Évelin Staczak de Oliveira, 18 anos, também avalia positivamente o impacto do programa.

— Eu quero cursar Biomedicina para futuramente ser perita criminal — diz a jovem, que frequenta a Escola Estadual de Ensino Médio Raul Pilla, na Restinga, em Porto Alegre.

O que é o programa

Voltado a jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social, especialmente os que foram afetados pelo desastre climático de 2024, matriculados ou egressos da rede pública e inscritos no Cadastro Único, o Partiu Futuro Reconstrução oferece formação profissional e inserção no mercado de trabalho. O programa foi lançado no ano passado.