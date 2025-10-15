Carreira

Experiência internacional
Notícia

Estudantes de Porto Alegre e Canoas afetados pela enchente embarcam para intercâmbio na Espanha

De 20 a 28 de outubro, cinco jovens do RS viajam para Valência e Barcelona por meio do programa Partiu Futuro Reconstrução

Sofia Lungui

