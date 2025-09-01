Carreira

Oportunidade
Notícia

TJRS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 9.226,01; saiba como participar

Provas serão em novembro, e prazo para se candidatar vai até 26 de setembro, no site da FGV. Vagas são de nível médio e superior 

Duda Romagna

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS