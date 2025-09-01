TJRS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 9.226,01; saiba como participar

Vagas são para cadastro reserva do TJRS. Camila Domingues / Especial

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) abre, às 16h desta segunda-feira (1º), as inscrições do concurso para cadastro de reserva nos cargos de analista e técnico. A seleção é organizada pela Fundação Getúlio Vargas e o prazo vai até 26 de setembro, às 16h, com inscrição exclusiva pela internet.

Para participar, o candidato deve acessar o site da FGV, preencher o formulário, escolher a cidade de prova e gerar um boleto. O pagamento deve ser feito até 29 de setembro.

Os salários chegam a R$ 9.226,01 para 40 horas semanais.

Cargos e salários

Analista do Poder Judiciário – Área Administrativa (nível superior ): R$ 9.226,01;

do Poder Judiciário – (nível ): R$ 9.226,01; Analista do Poder Judiciário – Área Judiciária (nível superior ): R$ 9.226,01;

do Poder Judiciário – (nível ): R$ 9.226,01; Técnico do Poder Judiciário – Área Administrativa-Judiciária (nível médio): R$ 4.843,63.

As vagas são para cadastro reserva, ou seja, os aprovados serão convocados conforme a necessidade do TJRS durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, prorrogável por mais dois.

A avaliação será realizada nas cidades de Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo. Se necessário, candidatos podem ser alocados em municípios próximos. Os locais de prova serão divulgados no site da FGV.

A taxa de inscrição custa R$ 270,84 para analistas e R$ 118,79 para técnico. Pessoas com deficiência e renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo podem pedir isenção entre 1º e 3 de setembro (até 16h), no ato da inscrição, com envio de documentos.

Provas e cronograma

A aplicação será em 23 de novembro (analistas) e 30 de novembro (técnico). Os portões fecham às 12h30min, e a prova ocorre das 13h às 17h (horário de Brasília).

Inscrições: 1º/9 (16h) a 26/9 (16h);

1º/9 (16h) a 26/9 (16h); Pagamento da taxa: até 29/9 (com reimpressão do boleto até 16h);

até 29/9 (com reimpressão do boleto até 16h); Provas: 23/11 (analistas) e 30/11 (técnico).

As provas objetivas terão 80 questões de múltipla escolha.

Língua Portuguesa;

Legislação;

Noções de análise de dados e inteligência artificial;

Conhecimentos específicos (como Direito, Administração, Raciocínio Lógico).

Há reserva de 10% das futuras nomeações para pessoas com deficiência, 20% para negros e 3% para indígenas. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável pelo mesmo período.