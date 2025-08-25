TJRS publica edital de concurso com vagas para cadastro reserva e salários de até R$ 9,2 mil

Provas do concurso do TJRS serão aplicadas em oito cidades gaúchas. Camila Domingues / Especial

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou o edital de um concurso público com oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos de nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 9.226,01.

O concurso oferece vagas para três cargos:

Analista do Poder Judiciário | Área Administrativa (nível superior): R$ 9.226,01

| Área Administrativa (nível superior): R$ 9.226,01 Analista do Poder Judiciário | Área Judiciária (nível superior): R$ 9.226,01

| Área Judiciária (nível superior): R$ 9.226,01 Técnico do Poder Judiciário | Área Administrativa-Judiciária (nível médio): R$ 4.843,63

As vagas são para cadastro reserva, ou seja, os aprovados serão convocados conforme a necessidade do TJRS durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, prorrogável por mais dois.

Cronograma

Inscrições: de 1º a 26 de setembro de 2025.

Provas:

Analistas : 23 de novembro de 2025

: 23 de novembro de 2025 Técnicos: 30 de novembro de 2025

Taxas de inscrição

Analistas: R$ 270,84

Técnicos: R$ 118,79

As provas serão aplicadas em oito cidades gaúchas, sendo elas: Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo.

Processo seletivo

Todos os cargos terão provas objetivas com 80 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como:

Língua Portuguesa

Legislação

Noções de análise de dados e inteligência artificial

Conhecimentos específicos (como Direito, Administração, Raciocínio Lógico)

O edital também prevê reserva de vagas para grupos específicos:

10% para pessoas com deficiência

20% para candidatos negros (pretos ou pardos)

3% para candidatos indígenas

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.