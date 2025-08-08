Inscrições para concurso do ITA terminam nesta sexta-feira; salários podem chegar a R$ 14,1 mil

Vagas tem atuação prevista nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE). Instituto Tecnológico de Aeronáutica / Divulgação

Termina nesta quarta-feira (8) as inscrições para o concurso público do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). São ofertadas 110 vagas para servidores civis, com remuneração inicial que varia de R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64 — conforme o cargo, a titulação e as gratificações por desempenho.

As vagas são de formação técnica e superior, com atuação prevista nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE).

A inscrição deve ser feita pelo site oficial do ITA, onde também é possível consultar os editais.

Vagas

Professor da Carreira de Magistério Superior: 50 vagas

Pesquisador da Carreira de Ciência e Tecnologia: 15 vagas

Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico: 20 vagas

Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico: 25 vagas

O valor da prova varia de acordo com o cargo para qual a pessoa irá concorrer, sendo:

R$ 180,00 para os cargos de técnico e tecnologista;

para os cargos de técnico e tecnologista; R$ 200,00 para os cargos de professor e pesquisador.