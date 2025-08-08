Carreira

Inscrições para concurso do ITA terminam nesta sexta-feira; salários podem chegar a R$ 14,1 mil

São ofertadas 110 vagas para cargos de nível técnico e superior. Ainda não há data para realização das provas

