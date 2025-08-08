Inscrições para concurso do ITA terminam nesta sexta-feira; salários podem chegar a R$ 14,1 mil

Termina nesta quarta-feira (8) as inscrições para o concurso público do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). São ofertadas 110 vagas para servidores civis, com remuneração inicial que varia de R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64 — conforme o cargo, a titulação e as gratificações por desempenho.
As vagas são de formação técnica e superior, com atuação prevista nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE).
A inscrição deve ser feita pelo site oficial do ITA, onde também é possível consultar os editais.
Vagas
- Professor da Carreira de Magistério Superior: 50 vagas
- Pesquisador da Carreira de Ciência e Tecnologia: 15 vagas
- Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico: 20 vagas
- Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico: 25 vagas
O valor da prova varia de acordo com o cargo para qual a pessoa irá concorrer, sendo:
- R$ 180,00 para os cargos de técnico e tecnologista;
- R$ 200,00 para os cargos de professor e pesquisador.
Ainda não há informações sobre datas nem dos locais de prova.