Inscrições para concurso de professores no RS terminam nesta segunda-feira; veja as áreas de atuação e como participar

Termina nesta segunda-feira (4) o prazo para se inscrever no concurso público que prevê a nomeação de 6 mil novos professores para a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul.

As inscrições, que foram abertas no dia 2 de julho, podem ser realizadas por meio do site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame.

Os cargos estão distribuídos entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), indígenas, negros e pessoas trans. As provas serão aplicadas em 28 de setembro.

Áreas de atuação

A seleção é voltada para a atuação na Educação Básica, nas áreas de:

Língua Portuguesa

Matemática

Língua Inglesa

Educação Física

Língua Espanhola

Artes

Sociologia

Filosofia

Química

Física

História

Geografia

Ensino Religioso

Biologia

O concurso também disponibiliza vagas para profissionais de Educação Profissional e Técnica, Educação Indígena e Educação Especial.

A disciplina com a maior oferta de vagas é Língua Portuguesa, com a previsão de nomear 1.178 docentes. Em segundo lugar vem Matemática, com 917 vagas. A área de Educação Física terá o acréscimo de 602 professores, e a de História, 562.

Aplicação das provas

O concurso será composto por uma avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de uma redação. A prova terá 60 questões de múltipla escolha.

O exame terá divisão em dois blocos: um com temas gerais e comuns a todos os candidatos – incluindo conhecimentos pedagógicos, língua portuguesa e legislação da educação – e outro com as perguntas específicas, conforme a área e habilitação.

Os candidatos que atingirem a nota de corte terão as redações corrigidas, conforme o edital. Haverá uma segunda etapa, com a apresentação dos documentos para a prova de títulos, que servirá como critério de pontuação para os aprovados. Os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang passarão ainda por testes específicos.

Após analisar os recursos interpostos, o resultado do concurso será homologado pela Secretaria da Educação (Seduc), com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da banca organizadora.

As provas serão aplicadas nos municípios onde estão localizadas as sedes de cada uma das CREs:

Bagé

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Canoas

Carazinho

Caxias do Sul

Cruz Alta

Erechim

Estrela

Gravataí

Guaíba

Ijuí

Osório

Palmeira das Missões

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santana do Livramento

Santo Ângelo

São Borja

São Leopoldo

São Luiz Gonzaga

Soledade

Três Passos

Uruguaiana

Vacaria

Serviço

Inscrições : de 2 de julho até 4 de agosto;

: de 2 de julho até 4 de agosto; Aplicação das provas : 28 de setembro;

: 28 de setembro; Onde se inscrever: no site do Instituto AOCP