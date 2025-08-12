IBGE abrirá concurso para 9.580 vagas para pesquisas estatísticas

Maior parte das vagas é para agentes de pesquisas e mapeamentos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (12) a abertura de um concurso público temporário, com a abertura de 9.580 vagas temporárias de nível médio.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União (Dou). Os aprovados serão contratados para "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE".

Vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.484 vagas

Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas

Os contratos tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três. A remuneração de casa cargo ainda não está definida.

Processo seletivo

O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições será de até seis meses, contado a partir do dia 11 de agosto.

O recrutamento vai acontecer por meio de um processo seletivo simplificado, que será amplamente divulgado.