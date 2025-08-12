Crescimento pessoal e superação de limites: o que buscam os selecionados para o Geração Caldeira

Foi buscando novos aprendizados e oportunidades de inserção no mercado da tecnologia e inovação que 200 jovens deram início às suas jornadas na edição deste ano do Geração Caldeira. Promovido pelo Instituto Caldeira, o programa teve início nesta segunda-feira (11), quando ocorreu a aula inaugural com os selecionados.

Mais de 18 mil pessoas com idades entre 16 e 24 anos se inscreveram para participar da iniciativa, que oferece formação gratuita em quatro áreas:

Inteligência Artificial e Dados

Marketing e Design

Programação Java

Gestão Comercial

Os jovens selecionados para avançar no programa, a partir de um processo que envolveu várias etapas, terão aulas presenciais três vezes por semana até dezembro. Cada estudante receberá uma bolsa auxílio de R$ 4 mil.

Após concluir a etapa de formação, os alunos serão encaminhados para vagas de trabalho em empresas parceiras. O Instituto Caldeira projeta que até 90% dos estudantes consiga uma inserção no mercado de trabalho — o principal atrativo para muitos deles. Mas outros anseios também acompanham a jornada dos jovens estudantes.

Conheça a história de alunos do programa

Igor Padilha Wolker, 20 anos, descreve a jornada no Geração Caldeira como desafiadora e enriquecedora. Camila Hermes / Agencia RBS

Superação de limites

Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Igor Padilha Wolker, 20 anos, descreve a trajetória no Geração Caldeira como desafiadora e enriquecedora. O jovem conheceu o projeto na faculdade e se encantou pela trilha de programação Java, área na qual pretende atuar.

Igor lembra que ficou em dúvida sobre se inscrever no programa, pois sabia que precisaria superar limitações pessoais para avançar no concorrido processo seletivo. No entanto, conseguiu vencer essas barreiras e ficou entre os 200 selecionados — o que, para ele, é sinônimo de superação.

— O processo inteiro foi um um grande aprendizado, com momentos de altos e baixos e muito amadurecimento — lembra Igor. — Algumas etapas foram difíceis para mim, por ser mais envergonhado e ter certa dificuldade de me comunicar. Ao fim de tudo, eu já estava tirando de letra — orgulha-se.

O que mais atraiu o jovem foi a gama de aprendizados e oportunidades que o programa poderia trazer para sua carreira na área da tecnologia, além da chance de fazer conexões importantes neste meio. A bolsa auxílio paga aos selecionados, no valor de R$ 4 mil, tornou tudo mais interessante.

— Eu estou começando a minha carreira e o programa pode me abrir um leque de oportunidades. Quero abraçar todas essas oportunidades e aproveitar o aprendizado. Estar aqui dentro, conhecer pessoas importantes, ouvir o que elas têm a dizer, tudo isso está sendo uma experiência muito boa.

Ao longo dos próximos meses, Igor aspira se desenvolver na programação e se inserir no mercado de trabalho da inovação. Para o futuro, também almeja fundar sua própria startup de tecnologia, sonho que o Geração Caldeira está ajudando a nutrir.

Belatriz Drese, 24 anos, conta que chorou quando soube que havia sido selecionada para avançar no programa. Camila Hermes / Agencia RBS

Virada de chave

Belatriz Drese, 24 anos, moradora de Barra do Ribeiro, soube do programa por meio de um amigo, que indicou o Geração Caldeira definindo a iniciativa como "a cara dela". Quando conheceu melhor a proposta, a jovem entendeu que ele tinha mesmo tudo a ver com o que pensava para o próprio futuro.

— Como eu sou de uma cidade pequena, para mim o Instituto Caldeira era algo meio místico. Eu sabia que exista, mas não sabia como era. A primeira vez que vim para cá e entrei em contato com essa atmosfera de conexão e inovação, soube que aqui era o meu lugar — diz Belatriz.

Ela lembra que chorou quando soube que havia sido selecionada para avançar no programa. Agora, espera desenvolver habilidades de comunicação e socialização e criar uma bagagem profissional na área do marketing e design, que escolheu como trilha formativa.

— Muitas empresas fazem parte do instituto, então todas as aberturas imagináveis podem acontecer. Espero ter muitas oportunidades para seguir nessa área, quem sabe depois fazer faculdade. Com certeza vai ser uma virada de chave na minha vida.

Natural do Haiti, Jéssica Alcindor, 22 anos, almeja fazer novos amigos, enriquecer seu repertório no idioma e crescer como pessoa. Camila Hermes / Agencia RBS

Motivação para sonhar

Natural do Haiti, a estudante de Magistério Jéssica Alcindor, 22 anos, veio para o Brasil no final de 2019 para reencontrar os pais e os irmãos, que já estavam em no país. Desde que chegou, decidiu que aproveitaria todas as oportunidades de se aprimorar.

Há três anos, ela conheceu o Geração Caldeira e se interessou em pelo programa. Em 2024, a jovem chegou a começar o processo seletivo, mas precisou abandonar a jornada antes da etapa final. Neste ano, porém, Jéssica decidiu que seguiria até o fim, convicta de que estaria entre os selecionados.

— Me sinto honrada por ter sido selecionada, afinal, foram 18 mil inscritos. É uma oportunidade que não dá para deixar passar, e eu estou feliz de estar entre as pessoas que conseguiram. É algo que me faz sonhar mais longe — diz.

Jéssica escolheu a trilha de gestão comercial, pois se interessa por aprimorar habilidades de comunicação e vendas. Além das oportunidades profissionais, ela almeja fazer novos amigos brasileiros, enriquecer seu repertório de conhecimentos no idioma e crescer como pessoa.

— Eu espero conseguir uma vaga de emprego ao fim do curso, mas vai além disso. O Geração Caldeira oferece uma possibilidade de estar em contato com diversidade, conhecer pessoas de realidades e lugares diferentes, mas que estão em busca do mesmo propósito. Isso vai ser transformador para mim, que sou imigrante — reflete.

Guilherme Roesler, 18 anos, sonha em construir uma carreira na área da tecnologia. Camila Hermes / Agencia RBS

Emprego e contatos

Aos 18 anos, Guilherme Roesler já sabe que quer construir uma carreira na área da tecnologia. O jovem, que é estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, viu no Geração Caldeira um degrau que o deixaria mais perto de seu objetivo.

A decisão de se inscrever no programa foi apoiada pela família dele, que vibrou quando os nomes dos 200 selecionados foram divulgados, com Guilherme no grupo.

— Eu estava muito confiante, porque senti que fui bem nas etapas de seleção, mas também sabia que a concorrência era grande. Quando soubemos que eu havia passado, foi aquela festa lá em casa — conta o jovem, que seguirá na trilha de IA e dados.

O entusiasmo ocorreu porque, para o jovem, estar inserido no programa significa estar mais próximo de oportunidades que podem ser decisivas para o seu futuro. Além disso, Guilherme valoriza o aprendizado, o desenvolvimento pessoal e, claro, a bolsa auxílio oferecida pelo Geração Caldeira.