CPRM abre inscrições para concurso com salários de até R$10 mil; veja datas e como participar

Provas serão realizadas em 30 de novembro. smolaw11 / adobe.stock.com

Começa às 16h desta segunda-feira (4) as inscrições para o concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

São ofertadas 115 vagas para níveis médio, técnico e superior, com remuneração a partir de R$ 4.442,68.

As inscrições devem ser feitas através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame, até as 16h de 2 de setembro.

As oportunidades são para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociência, para atuar em diversas especialidades com carga horária de 40 horas semanais para todos.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 30 de novembro, no turno da manhã (das 8h às 13h), seguindo o horário oficial de Brasília.

As avaliações serão aplicadas em 13 capitais do país: Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Porto Velho (RO) e Teresina (PI).

Os aprovados serão alocados nas unidades que disponibilizarem vagas, incluindo a sede, em Brasília, escritório, no Rio de Janeiro, as Superintendências Regionais e Residências.

Superintendências Regionais: Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. Residências: Fortaleza, Porto Velho e Teresina.

A lotação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final. Os candidatos poderão escolher a unidade de preferência entre as disponíveis no momento da convocação.

Vagas

Técnico em Geociências (nível médio/técnico): 27 vagas com remuneração inicial de R$ 4.442,68;

(nível médio/técnico): 27 vagas com remuneração inicial de R$ 4.442,68; Analista em Geociências (nível superior): 24 vagas com remuneração inicial de R$8.990,93;

(nível superior): 24 vagas com remuneração inicial de R$8.990,93; Pesquisador em Geociências (nível superior): 64 vagas com remuneração inicial de R$ 10.577,48.

Do total de vagas, 30% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência.

Processo seletivo

De acordo com o edital, o processo seletivo será composto das seguntes etapas:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos , de caráter classificatório (cargos de Pesquisador e Analista em Geociências);

, de caráter classificatório (cargos de Pesquisador e Analista em Geociências); Perícia Médica para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência;

para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência; Heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros.

Taxa

Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa, cujo valor varia de acordo com o cargo pretendido: R$ 180 para o cargo de pesquisador, R$ 140 para analista e R$ 100 para técnico.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

Cronograma