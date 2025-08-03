Concursos públicos no RS têm mais de 6,3 mil vagas abertas com salários de até R$ 20,5 mil

16 concursos públicos no RS estão com inscrições abertas. Maria Vitkovska / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 16 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São pouco mais de 6,3 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 20,5 mil.

São os últimos dias do processo seletivo da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS). São mais de 6 mil vagas, com salários de até R$ 3.223,32. As inscrições terminam nesta segunda-feira (4).

Além disso, segue aberto processo seletivo, de mais de 120 vagas, na Prefeitura Cacequi. Com salário de até R$ 7.793,61, o prazo para inscrição é 12 de agosto e as provas ocorrem em 23 de agosto.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Universidade Federal do Pampa

Vagas: professor de engenharia de software (1), professor de engenharia de energia (1), professor de botânica (1), professor de fruticultura (1), professor de zoologia de invertebrados (1), professor de anatomia e fisiologia animal (1), professor de cirurgia geral (1), professor de clínica médica saúde do adulto (2), professor de ginecologia e obstetrícia (1), professor de medicina de família e comunidade (2), professor de pediatria (2)

professor de engenharia de software (1), professor de engenharia de energia (1), professor de botânica (1), professor de fruticultura (1), professor de zoologia de invertebrados (1), professor de anatomia e fisiologia animal (1), professor de cirurgia geral (1), professor de clínica médica saúde do adulto (2), professor de ginecologia e obstetrícia (1), professor de medicina de família e comunidade (2), professor de pediatria (2) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85

R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85 Prazo: 25 de agosto

25 de agosto Taxa de inscrição: R$ 180,00.

R$ 180,00. Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura Cacequi

Vagas: fonoaudiólogo (1 + CR), instalador hidráulico (1 + CR), médico II (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor do centro integrado da criança e do adolescente (1 + CR), motorista de carro leve (2 + CR), motorista de carro pesado (3 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (6 + CR), pedreiro (2 + CR), procurador jurídico (1 + CR), professor de artes visuais (1+ CR), professor de ciências (3 + CR), professor de educação especial (3 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (24 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de espanhol (1 + CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (3 +CR), professor de português (3 + CR), professor de séries iniciais (22 + CR), profissional de apoio pedagógico à educação infantil e inclusiva (6 + CR), psicólogo (3 + CR), servente (8 + CR), técnico de enfermagem (5 + CR), técnico de informática (1 + CR), técnico em agropecuária (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador de PIM (10 + CR), zelador (5 + CR)

fonoaudiólogo (1 + CR), instalador hidráulico (1 + CR), médico II (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor do centro integrado da criança e do adolescente (1 + CR), motorista de carro leve (2 + CR), motorista de carro pesado (3 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (6 + CR), pedreiro (2 + CR), procurador jurídico (1 + CR), professor de artes visuais (1+ CR), professor de ciências (3 + CR), professor de educação especial (3 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (24 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de espanhol (1 + CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (3 +CR), professor de português (3 + CR), professor de séries iniciais (22 + CR), profissional de apoio pedagógico à educação infantil e inclusiva (6 + CR), psicólogo (3 + CR), servente (8 + CR), técnico de enfermagem (5 + CR), técnico de informática (1 + CR), técnico em agropecuária (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador de PIM (10 + CR), zelador (5 + CR) Nível: Fundamental, Técnico e Superior

Fundamental, Técnico e Superior Salário: R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61

R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61 Prazo: 23 de agosto

23 de agosto Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00

R$ 80,00 a R$ 120,00 Prova: 19 de outubro (teórica) e 30 de novembro (prática)

19 de outubro (teórica) e 30 de novembro (prática) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Vagas: professor anestesiologia (1), professor de construção civil (1), professor de engenharia da produção (1), professor de física computacional (1), professor de música (1), professor de nutrição (1), professor de epidemiologia (1)

professor anestesiologia (1), professor de construção civil (1), professor de engenharia da produção (1), professor de física computacional (1), professor de música (1), professor de nutrição (1), professor de epidemiologia (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85

R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85 Prazo: 13 de agosto

13 de agosto Taxa de inscrição: R$ 76,00 a R$ 262,00

R$ 76,00 a R$ 262,00 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Colégio Aplicação (UFRGS)

Vagas: professor de anos iniciais (1), professor de artes visuais (1), professor de educação física (1), professor de língua francesa (1)

professor de anos iniciais (1), professor de artes visuais (1), professor de educação física (1), professor de língua francesa (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 6.180,86

R$ 6.180,86 Prazo: 13 de agosto

13 de agosto Taxa de inscrição: R$ 106,00

R$ 106,00 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever : neste link

: Edital: neste link

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS)

Vagas: auditor de controle externo com especialidade arquitetura (1), auditor especialidade ciências contábeis (15), auditor especialidade engenharia civil (4), auditor especialidade tecnologia da informação (5), oficial de controle externo (20)

auditor de controle externo com especialidade arquitetura (1), auditor especialidade ciências contábeis (15), auditor especialidade engenharia civil (4), auditor especialidade tecnologia da informação (5), oficial de controle externo (20) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72

R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72 Prazo: 20 de agosto

20 de agosto Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84

R$ 118,79 a R$ 270,84 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Alpestre

Vagas: condutor operador (CR), operário (2+CR), técnico em enfermagem (CR), visitador do PIM (3+CR), assistente social (1+CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), farmacêutico bioquímico (1+CR), licenciador ambiental (1+CR), médico veterinário (CR), monitor do PIM (1+CR), professor de arte (CR), professor de geografia (1+CR), professor de anos iniciais (1+CR), professor de ciências (1+CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (1+CR), tesoureiro (1+CR)

condutor operador (CR), operário (2+CR), técnico em enfermagem (CR), visitador do PIM (3+CR), assistente social (1+CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), farmacêutico bioquímico (1+CR), licenciador ambiental (1+CR), médico veterinário (CR), monitor do PIM (1+CR), professor de arte (CR), professor de geografia (1+CR), professor de anos iniciais (1+CR), professor de ciências (1+CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (1+CR), tesoureiro (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Técnico

Fundamental, Médio e Técnico Salário: R$ 1.690,77 até R$ 6.695,45

R$ 1.690,77 até R$ 6.695,45 Prazo: 6 de agosto

6 de agosto Taxa de inscrição: R$ 96,79 a R$ 252,29

R$ 96,79 a R$ 252,29 Prova: 31 de agosto

31 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Estância Velha

Vagas: assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), psicólogo (CR), professor de artes (CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de língua portuguesa (1+CR), professor de matemática (1+CR), técnico em contabilidade (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR)

assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), psicólogo (CR), professor de artes (CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de língua portuguesa (1+CR), professor de matemática (1+CR), técnico em contabilidade (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior

Fundamental, Médio, Técnico, Superior Salário: R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32

R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32 Prazo: 29 de agosto

29 de agosto Taxa de inscrição: R$ 85,05 a R$ 272,17

R$ 85,05 a R$ 272,17 Prova: 28 de setembro

28 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Canoas

Vagas: assistente legislativo (7)

assistente legislativo (7) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 6.389,42

R$ 6.389,42 Prazo: 10 de agosto

10 de agosto Taxa de inscrição: R$ 131,87

R$ 131,87 Prova: 24 de agosto

24 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Campina das Missões

Vagas: agente comunitário de saúde (1+CR), agente de combate a endemias (CR), agente de recursos humanos (CR), analista administrativo (CR), assistente de administração (1+CR), auxiliar de saúde bucal (1+CR), auxiliar de serviços gerais (1+CR), controlador interno (1), eletricista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário, ambiental e de obras (2+CR), inspetor tributário (1), médico clínico-geral (CR), médico do PSP (1), médico veterinário (1+CR), monitor de educação infantil (2+CR), motorista (3+CR), odontólogo (2+CR), operador de máquina pesada (2+CR), orientador educacional (CR), procurador jurídico (CR), professor (6+CR), secretário de escola (CR), servente/merendeira (1+CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem do PSF (1+CR)

agente comunitário de saúde (1+CR), agente de combate a endemias (CR), agente de recursos humanos (CR), analista administrativo (CR), assistente de administração (1+CR), auxiliar de saúde bucal (1+CR), auxiliar de serviços gerais (1+CR), controlador interno (1), eletricista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário, ambiental e de obras (2+CR), inspetor tributário (1), médico clínico-geral (CR), médico do PSP (1), médico veterinário (1+CR), monitor de educação infantil (2+CR), motorista (3+CR), odontólogo (2+CR), operador de máquina pesada (2+CR), orientador educacional (CR), procurador jurídico (CR), professor (6+CR), secretário de escola (CR), servente/merendeira (1+CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem do PSF (1+CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.342,69 a R$ 12.730,78

R$ 1.342,69 a R$ 12.730,78 Prazo: 13 de agosto

13 de agosto Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 7 de setembro

7 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Coronel Pilar

Vagas: agente comunitário de saúde (1), operário (1+CR), servente/merendeira (1+CR)

agente comunitário de saúde (1), operário (1+CR), servente/merendeira (1+CR) Nível: Alfabetizado e Médio

Alfabetizado e Médio Salário: R$ 1.832,40 a R$ 2.377,23

R$ 1.832,40 a R$ 2.377,23 Prazo: 17 de agosto

17 de agosto Taxa de inscrição: R$ 75,40 a R$ 150,80

R$ 75,40 a R$ 150,80 Prova: 4 de outubro

4 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Harmonia

Vagas: assistente social (1+CR), atendente de educação infantil (1+CR), auxiliar administrativo (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), enfermeiro (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), professor de anos iniciais (1+CR), técnico de enfermagem (CR)

assistente social (1+CR), atendente de educação infantil (1+CR), auxiliar administrativo (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), enfermeiro (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), professor de anos iniciais (1+CR), técnico de enfermagem (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.986,54 a R$ 5.873,26

R$ 1.986,54 a R$ 5.873,26 Prazo: 12 de agosto

12 de agosto Taxa de inscrição: R$ 114,21

R$ 114,21 Prova: 14 de setembro

14 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Santo Antônio da Patrulha

Vagas: oficial técnico legislativo (1), tesoureiro (1)

oficial técnico legislativo (1), tesoureiro (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.207,66

R$ 5.207,66 Prazo: 22 de agosto

22 de agosto Taxa de inscrição: R$ 130

R$ 130 Prova: 31 de agosto

31 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Liberato Salzano

Vagas: agente administrativo naab (1), eletricista (1), médico veterinário (1), operador de máquinas (4), professor anos iniciais (CR), psicólogo educacional (1), psicólogo nasf (1), psicopedagogo (1)

agente administrativo naab (1), eletricista (1), médico veterinário (1), operador de máquinas (4), professor anos iniciais (CR), psicólogo educacional (1), psicólogo nasf (1), psicopedagogo (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.124,12 a R$ 4.054,29

R$ 1.124,12 a R$ 4.054,29 Prazo: 7 de agosto

7 de agosto Taxa de inscrição: gratuito

gratuito Prova: 17 de agosto

17 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Mauá

Vagas: agente de controle interno (1), engenheiro agrônomo (1), médico clínico geral (1), atendente de escola (1), oficial administrativo (2), secretário (1), técnico em mecânica (1), técnico em turismo (1), operário especializado (1), operador de máquinas (CR)

agente de controle interno (1), engenheiro agrônomo (1), médico clínico geral (1), atendente de escola (1), oficial administrativo (2), secretário (1), técnico em mecânica (1), técnico em turismo (1), operário especializado (1), operador de máquinas (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.757,42 e R$ 12.576,37

R$ 1.757,42 e R$ 12.576,37 Prazo: 10 de agosto

10 de agosto Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 141

R$ 47 a R$ 141 Prova: 14 de setembro

14 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: assistente em administração (30)

assistente em administração (30) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.029,90

R$ 3.029,90 Prazo: 12 de agosto

12 de agosto Taxa de inscrição: R$ 91

R$ 91 Prova: 28 de setembro

28 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Secretária de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS)

Vagas: professor de língua portuguesa (1.178), professor de inglês (319), professor de espanhol (230), professor de artes (245), professor de educação física (602), professor de matemática (917), professor de biologia (439), professor de física (218), professor de química (257), professor de geografia (433), professor de história (562), professor de sociologia (122), professor de filosofia (138), professor de ensino religioso (30), professor de educação especial (213), professor de administração (33), professor de informática (31), professor de língua kaingang (15), professor de língua guarani (9), professor de língua kaingang - letras (3), professor de ciências da natureza - educação indígena (1), professor de educação física - educação indígena (2), professor de geografia - educação indígena (1), professor de matemática - educação indígena (2)

professor de língua portuguesa (1.178), professor de inglês (319), professor de espanhol (230), professor de artes (245), professor de educação física (602), professor de matemática (917), professor de biologia (439), professor de física (218), professor de química (257), professor de geografia (433), professor de história (562), professor de sociologia (122), professor de filosofia (138), professor de ensino religioso (30), professor de educação especial (213), professor de administração (33), professor de informática (31), professor de língua kaingang (15), professor de língua guarani (9), professor de língua kaingang - letras (3), professor de ciências da natureza - educação indígena (1), professor de educação física - educação indígena (2), professor de geografia - educação indígena (1), professor de matemática - educação indígena (2) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.433,89 a R$ 3.223,32

R$ 2.433,89 a R$ 3.223,32 Prazo: 4 de agosto

4 de agosto Taxa de inscrição: R$ 110

R$ 110 Prova: 28 de setembro

28 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link