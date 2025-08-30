Concursos públicos no RS têm mais de 450 vagas abertas com salários de até R$ 13,2 mil

Há oportunidades para diferentes níveis profissionais. arrowsmith2 / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 450 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.

Entre os destaques, a Prefeitura de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, abriu seleção para diferentes áreas, incluindo professores, motoristas, técnicos de enfermagem e assistentes sociais. As remunerações variam de R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73, dependendo da função. As inscrições vão até 26 de setembro, e as provas estão previstas para 2 de novembro.

Já a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) oferta 19 vagas para professores, destinadas a candidatos com mestrado e doutorado. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85. O prazo de inscrições se encerra em 14 de setembro, com taxa de R$ 240, e a data da prova será definida posteriormente, entre 3 a 19 de novembro.

Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou o edital de um concurso público com oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos de nível Médio e Superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até 26 de setembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12)

museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 9 de setembro

9 de setembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ivoti

Vagas: agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate as endemias (5+CR)

agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate as endemias (5+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036,00

R$ 3.036,00 Prazo: 7 de setembro

7 de setembro Taxa de inscrição: R$ 134,98

R$ 134,98 Prova: 25 de outubro

25 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Montenegro

Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)

professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79

R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79 Prazo: 2 de outubro

2 de outubro Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32

R$ 94,11 a R$ 168,32 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: professor (4+CR)

professor (4+CR) Nível: Magistério, Superior e Médio

Magistério, Superior e Médio Salário: R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44

R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44 Prazo: 10 de setembro

10 de setembro Taxa de inscrição: R$ 201,95

R$ 201,95 Prova: 12 de outubro

12 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Pedro das Missões

Vagas: engenheiro civil (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (1+CR) e vigilante (1+CR)

engenheiro civil (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (1+CR) e vigilante (1+CR) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.351,55 a R$ 4.144,73

R$ 1.351,55 a R$ 4.144,73 Prazo: 4 de setembro

4 de setembro Taxa de inscrição: R$ 60 e R$ 100

R$ 60 e R$ 100 Prova: 14 de setembro

14 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)

Vagas: fiscal (4+CR)

fiscal (4+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 5.000

R$ 5.000 Prazo: 22 de setembro

22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Vagas: analista do Poder Judiciário - área administrativa (CR), analista do Poder Judiciário - área judiciária (CR), técnico do Poder Judiciário - área administrativo-judiciária (CR)

analista do Poder Judiciário - área administrativa (CR), analista do Poder Judiciário - área judiciária (CR), técnico do Poder Judiciário - área administrativo-judiciária (CR) Nível: médio e superior

médio e superior Salário: R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01

R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01 Prazo: 26 de setembro

26 de setembro Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84

R$ 118,79 e R$ 270,84 Provas: 23 e 30 de novembro

23 e 30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sapiranga

Vagas: motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9+CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (5+CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1+CR), biólogo (1+CR), contador (CR), dentista (1+CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fonoaudiólogo (2+CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR)

motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9+CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (5+CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1+CR), biólogo (1+CR), contador (CR), dentista (1+CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fonoaudiólogo (2+CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49

R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49 Prazo: 18 de setembro

18 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Forquetinha

Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)

agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31

R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31 Prazo: 4 de setembro

4 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 27 de setembro

27 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)

Vagas: pesquisador em geociências (45+CR), analista em geociências (60+CR), técnico em geociências (10+CR)

pesquisador em geociências (45+CR), analista em geociências (60+CR), técnico em geociências (10+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48

R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 Prazo: 2 de setembro

2 de setembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180

R$ 100 a R$ 180 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Tigre

Vagas: agente administrativo (5+CR), agente de contratação (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (2+CR), atendente de farmácia (1+CR), auxiliar de saúde bucal (2+CR), cirurgião-dentista ESF (2+CR), contador (1+CR), enfermeiro (3+CR), engenheiro civil (2+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal de obras, meio ambiente e sanitário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), médico veterinário (1+CR), merendeira (CR), monitor de escola (8+CR), motorista (10+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas (5+CR), operário especializado (CR), professor (14+CR), psicólogo (2+CR), secretário de escola (2+CR), servente (CR), técnico em enfermagem (4+CR), técnico em segurança do trabalho (CR) e tesoureiro (CR)

agente administrativo (5+CR), agente de contratação (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (2+CR), atendente de farmácia (1+CR), auxiliar de saúde bucal (2+CR), cirurgião-dentista ESF (2+CR), contador (1+CR), enfermeiro (3+CR), engenheiro civil (2+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal de obras, meio ambiente e sanitário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), médico veterinário (1+CR), merendeira (CR), monitor de escola (8+CR), motorista (10+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas (5+CR), operário especializado (CR), professor (14+CR), psicólogo (2+CR), secretário de escola (2+CR), servente (CR), técnico em enfermagem (4+CR), técnico em segurança do trabalho (CR) e tesoureiro (CR) Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior

Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior Salário: R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73

R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73 Prazo: 26 de setembro

26 de setembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Condor

Vagas: advogado (CR), agente ambiental e epidemiológico (CR), agente comunitária de saúde (2), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar administrativo de escola (1), auxiliar de administração (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de agrimensura (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), inspetor tributário (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), mestre de transporte e equipamento rodoviário (1), monitor de educação infantil (1), monitor educacional (1), motorista (CR), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de transporte e equipamento rodoviário (1), operário especializado (CR), psicólogo (CR), servente (CR), técnico de vigilância sanitária (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), topógrafo (CR)

advogado (CR), agente ambiental e epidemiológico (CR), agente comunitária de saúde (2), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar administrativo de escola (1), auxiliar de administração (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de agrimensura (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), inspetor tributário (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), mestre de transporte e equipamento rodoviário (1), monitor de educação infantil (1), monitor educacional (1), motorista (CR), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de transporte e equipamento rodoviário (1), operário especializado (CR), psicólogo (CR), servente (CR), técnico de vigilância sanitária (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), topógrafo (CR) Nível: Fundamental incompleto e completo, Médico/Técnico e Superior

Fundamental incompleto e completo, Médico/Técnico e Superior Salário: R$ 1.589 a R$ 11.096

R$ 1.589 a R$ 11.096 Prazo: 15 de setembro

15 de setembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 170

R$ 80 a R$ 170 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Xangri-lá

Vagas: professor (39+CR), orientador educacional (2+CR), supervisor escolar (4+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), engenheiro civil (1+CR), fiscal (2+CR), fiscal ambiental (1+CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1+CR), médico clínico geral (3+CR), médico ESF (3+CR), médico pediatra (1+CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (1+CR), terapeuta ocupacional (CR), agente de cadastro imobiliário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (2+CR), assistente administrativo (5+CR) e secretário de escola (1+CR)

professor (39+CR), orientador educacional (2+CR), supervisor escolar (4+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), engenheiro civil (1+CR), fiscal (2+CR), fiscal ambiental (1+CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1+CR), médico clínico geral (3+CR), médico ESF (3+CR), médico pediatra (1+CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (1+CR), terapeuta ocupacional (CR), agente de cadastro imobiliário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (2+CR), assistente administrativo (5+CR) e secretário de escola (1+CR) Nível: Médio/Técnico e Superior

Médio/Técnico e Superior Salário: R$ 3.445 a R$ 9.486,35

R$ 3.445 a R$ 9.486,35 Prazo: 22 de setembro

22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200

R$ 150 a R$ 200 Prova: 18 de outubro e 19 de outubro

18 de outubro e 19 de Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ilópolis

Vagas: auditor público municipal (1+CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (1+CR), copeira/servente (1+CR), fiscal de obras e posturas (CR), inspetor tributário (1+CR), monitor escolar (1+CR), motorista (CR), oficial administrativo (CR), oficial de serviços gerais (1+CR), operador de máquinas (1+CR), professor (5+CR), psicólogo (1+CR), técnico agrícola (1+CR) e técnico em agropecuária (CR)

auditor público municipal (1+CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (1+CR), copeira/servente (1+CR), fiscal de obras e posturas (CR), inspetor tributário (1+CR), monitor escolar (1+CR), motorista (CR), oficial administrativo (CR), oficial de serviços gerais (1+CR), operador de máquinas (1+CR), professor (5+CR), psicólogo (1+CR), técnico agrícola (1+CR) e técnico em agropecuária (CR) Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior

Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior Salário: R$ 1.396,85 e R$ 4.876,77

R$ 1.396,85 e R$ 4.876,77 Prazo: 23 de setembro

23 de setembro Taxa de inscrição: R$ 72,25 a R$ 289,02

R$ 72,25 a R$ 289,02 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Vagas: professor efetivo (19)

professor efetivo (19) Nível: Superior (mestrado e doutorado)

Superior (mestrado e doutorado) Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85

R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85 Prazo: 14 de setembro

14 de setembro Taxa de inscrição: R$ 240

R$ 240 Prova: a ser marcada (entre 3 a 19 de novembro)

a ser marcada (entre 3 a 19 de novembro) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link