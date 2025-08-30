Concursos públicos no RS têm mais de 450 vagas abertas com salários de até R$ 13,2 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 450 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.
Entre os destaques, a Prefeitura de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, abriu seleção para diferentes áreas, incluindo professores, motoristas, técnicos de enfermagem e assistentes sociais. As remunerações variam de R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73, dependendo da função. As inscrições vão até 26 de setembro, e as provas estão previstas para 2 de novembro.
Já a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) oferta 19 vagas para professores, destinadas a candidatos com mestrado e doutorado. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85. O prazo de inscrições se encerra em 14 de setembro, com taxa de R$ 240, e a data da prova será definida posteriormente, entre 3 a 19 de novembro.
Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou o edital de um concurso público com oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos de nível Médio e Superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até 26 de setembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
- Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04
- Prazo: 9 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 140
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Ivoti
- Vagas: agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate as endemias (5+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036,00
- Prazo: 7 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 134,98
- Prova: 25 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Montenegro
- Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79
- Prazo: 2 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: professor (4+CR)
- Nível: Magistério, Superior e Médio
- Salário: R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44
- Prazo: 10 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 201,95
- Prova: 12 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Pedro das Missões
- Vagas: engenheiro civil (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (1+CR) e vigilante (1+CR)
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 1.351,55 a R$ 4.144,73
- Prazo: 4 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 e R$ 100
- Prova: 14 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)
- Vagas: fiscal (4+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 5.000
- Prazo: 22 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 75
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
- Vagas: analista do Poder Judiciário - área administrativa (CR), analista do Poder Judiciário - área judiciária (CR), técnico do Poder Judiciário - área administrativo-judiciária (CR)
- Nível: médio e superior
- Salário: R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01
- Prazo: 26 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84
- Provas: 23 e 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Sapiranga
- Vagas: motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9+CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (5+CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1+CR), biólogo (1+CR), contador (CR), dentista (1+CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fonoaudiólogo (2+CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49
- Prazo: 18 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Forquetinha
- Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31
- Prazo: 4 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 27 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)
- Vagas: pesquisador em geociências (45+CR), analista em geociências (60+CR), técnico em geociências (10+CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48
- Prazo: 2 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Tigre
- Vagas: agente administrativo (5+CR), agente de contratação (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (2+CR), atendente de farmácia (1+CR), auxiliar de saúde bucal (2+CR), cirurgião-dentista ESF (2+CR), contador (1+CR), enfermeiro (3+CR), engenheiro civil (2+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal de obras, meio ambiente e sanitário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), médico veterinário (1+CR), merendeira (CR), monitor de escola (8+CR), motorista (10+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas (5+CR), operário especializado (CR), professor (14+CR), psicólogo (2+CR), secretário de escola (2+CR), servente (CR), técnico em enfermagem (4+CR), técnico em segurança do trabalho (CR) e tesoureiro (CR)
- Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73
- Prazo: 26 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Condor
- Vagas: advogado (CR), agente ambiental e epidemiológico (CR), agente comunitária de saúde (2), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar administrativo de escola (1), auxiliar de administração (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de agrimensura (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), inspetor tributário (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), mestre de transporte e equipamento rodoviário (1), monitor de educação infantil (1), monitor educacional (1), motorista (CR), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de transporte e equipamento rodoviário (1), operário especializado (CR), psicólogo (CR), servente (CR), técnico de vigilância sanitária (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), topógrafo (CR)
- Nível: Fundamental incompleto e completo, Médico/Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.589 a R$ 11.096
- Prazo: 15 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 170
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Xangri-lá
- Vagas: professor (39+CR), orientador educacional (2+CR), supervisor escolar (4+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), engenheiro civil (1+CR), fiscal (2+CR), fiscal ambiental (1+CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1+CR), médico clínico geral (3+CR), médico ESF (3+CR), médico pediatra (1+CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (1+CR), terapeuta ocupacional (CR), agente de cadastro imobiliário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (2+CR), assistente administrativo (5+CR) e secretário de escola (1+CR)
- Nível: Médio/Técnico e Superior
- Salário: R$ 3.445 a R$ 9.486,35
- Prazo: 22 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200
- Prova: 18 de outubro e 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Ilópolis
- Vagas: auditor público municipal (1+CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (1+CR), copeira/servente (1+CR), fiscal de obras e posturas (CR), inspetor tributário (1+CR), monitor escolar (1+CR), motorista (CR), oficial administrativo (CR), oficial de serviços gerais (1+CR), operador de máquinas (1+CR), professor (5+CR), psicólogo (1+CR), técnico agrícola (1+CR) e técnico em agropecuária (CR)
- Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.396,85 e R$ 4.876,77
- Prazo: 23 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 72,25 a R$ 289,02
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
- Vagas: professor efetivo (19)
- Nível: Superior (mestrado e doutorado)
- Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85
- Prazo: 14 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 240
- Prova: a ser marcada (entre 3 a 19 de novembro)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
