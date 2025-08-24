Concursos públicos no RS têm mais de 290 vagas abertas com salários de até R$ 13,2 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 290 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.
Entre os certames de maior porte, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) abriu 115 vagas em cargos de pesquisador, analista e técnico em geociências. As oportunidades exigem níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com remuneração que pode alcançar R$ 10.577,48. As inscrições vão até 2 de setembro, e as provas estão previstas para 30 de novembro.
Outra seleção de destaque ocorre na Prefeitura de Montenegro, que disponibiliza 66 vagas para professores da rede municipal de ensino. Os salários variam de R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79. O prazo de inscrições segue até 2 de outubro, e as provas estão marcadas para 2 de novembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Universidade Federal do Pampa
- Vagas: professor de Engenharia de Software (1), professor de Engenharia de Energia (1), professor de Botânica (1), professor de Fruticultura (1), professor de Zoologia de Invertebrados (1), professor de Anatomia e Fisiologia Animal (1), professor de Cirurgia Geral (1), professor de Clínica Médica Saúde do Adulto (2), professor de Ginecologia e Obstetrícia (1), professor de Medicina de Família e Comunidade (2), professor de Pediatria (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85
- Prazo: 25 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 180,00
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
- Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04
- Prazo: 9 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 140
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Ivoti
- Vagas: agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate as endemias (5+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036,00
- Prazo: 7 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 134,98
- Prova: 25 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Montenegro
- Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79
- Prazo: 2 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: professor (4+CR)
- Nível: Magistério, Superior e Médio
- Salário: R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44
- Prazo: 10 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 201,95
- Prova: 12 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Pedro das Missões
- Vagas: engenheiro civil (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (1+CR) e vigilante (1+CR)
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 1.351,55 a R$ 4.144,73
- Prazo: 4 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 e R$ 100
- Prova: 14 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)
- Vagas: fiscal (4+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 5.000
- Prazo: 22 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 75
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Sapiranga
- Vagas: motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9+CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (5+CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1+CR), biólogo (1+CR), contador (CR), dentista (1+CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fonoaudiólogo (2+CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49
- Prazo: 18 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Forquetinha
- Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31
- Prazo: 4 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 27 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Estância Velha
- Vagas: assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), psicólogo (CR), professor de Artes (CR), professor de Língua Inglesa (1+CR), professor de Língua Portuguesa (1+CR), professor de Matemática (1+CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior
- Salário: R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32
- Prazo: 29 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 85,05 a R$ 272,17
- Prova: 28 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)
- Vagas: pesquisador em geociências (45+CR), analista em geociências (60+CR), técnico em geociências (10+CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48
- Prazo: 2 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
