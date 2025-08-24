Concursos públicos no RS têm mais de 290 vagas abertas com salários de até R$ 13,2 mil

Há oportunidades para diferentes níveis profissionais. Maria Vitkovska / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 290 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.

Entre os certames de maior porte, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) abriu 115 vagas em cargos de pesquisador, analista e técnico em geociências. As oportunidades exigem níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com remuneração que pode alcançar R$ 10.577,48. As inscrições vão até 2 de setembro, e as provas estão previstas para 30 de novembro.

Outra seleção de destaque ocorre na Prefeitura de Montenegro, que disponibiliza 66 vagas para professores da rede municipal de ensino. Os salários variam de R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79. O prazo de inscrições segue até 2 de outubro, e as provas estão marcadas para 2 de novembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Universidade Federal do Pampa

professor de Engenharia de Software (1), professor de Engenharia de Energia (1), professor de Botânica (1), professor de Fruticultura (1), professor de Zoologia de Invertebrados (1), professor de Anatomia e Fisiologia Animal (1), professor de Cirurgia Geral (1), professor de Clínica Médica Saúde do Adulto (2), professor de Ginecologia e Obstetrícia (1), professor de Medicina de Família e Comunidade (2), professor de Pediatria (2) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85

R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85 Prazo: 25 de agosto

25 de agosto Taxa de inscrição: R$ 180,00

R$ 180,00 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12)

museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 9 de setembro

9 de setembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ivoti

Vagas: agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate as endemias (5+CR)

agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate as endemias (5+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036,00

R$ 3.036,00 Prazo: 7 de setembro

7 de setembro Taxa de inscrição: R$ 134,98

R$ 134,98 Prova: 25 de outubro

25 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Montenegro

Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)

professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79

R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79 Prazo: 2 de outubro

2 de outubro Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32

R$ 94,11 a R$ 168,32 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: professor (4+CR)

professor (4+CR) Nível: Magistério, Superior e Médio

Magistério, Superior e Médio Salário: R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44

R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44 Prazo: 10 de setembro

10 de setembro Taxa de inscrição: R$ 201,95

R$ 201,95 Prova: 12 de outubro

12 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Pedro das Missões

Vagas: engenheiro civil (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (1+CR) e vigilante (1+CR)

engenheiro civil (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (1+CR) e vigilante (1+CR) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.351,55 a R$ 4.144,73

R$ 1.351,55 a R$ 4.144,73 Prazo: 4 de setembro

4 de setembro Taxa de inscrição: R$ 60 e R$ 100

R$ 60 e R$ 100 Prova: 14 de setembro

14 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)

Vagas: fiscal (4+CR)

fiscal (4+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 5.000

R$ 5.000 Prazo: 22 de setembro

22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sapiranga

Vagas: motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9+CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (5+CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1+CR), biólogo (1+CR), contador (CR), dentista (1+CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fonoaudiólogo (2+CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR)

motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9+CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR), técnico em contabilidade (5+CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1+CR), biólogo (1+CR), contador (CR), dentista (1+CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fonoaudiólogo (2+CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49

R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49 Prazo: 18 de setembro

18 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Forquetinha

Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)

agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31

R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31 Prazo: 4 de setembro

4 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 27 de setembro

27 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Estância Velha

Vagas: assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), psicólogo (CR), professor de Artes (CR), professor de Língua Inglesa (1+CR), professor de Língua Portuguesa (1+CR), professor de Matemática (1+CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR)

assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), psicólogo (CR), professor de Artes (CR), professor de Língua Inglesa (1+CR), professor de Língua Portuguesa (1+CR), professor de Matemática (1+CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior

Fundamental, Médio, Técnico, Superior Salário: R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32

R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32 Prazo: 29 de agosto

29 de agosto Taxa de inscrição: R$ 85,05 a R$ 272,17

R$ 85,05 a R$ 272,17 Prova: 28 de setembro

28 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)

Vagas: pesquisador em geociências (45+CR), analista em geociências (60+CR), técnico em geociências (10+CR)

pesquisador em geociências (45+CR), analista em geociências (60+CR), técnico em geociências (10+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48

R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 Prazo: 2 de setembro

2 de setembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180

R$ 100 a R$ 180 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link