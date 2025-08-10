Concursos públicos no RS têm 401 vagas abertas com salários de até R$ 20,5 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 401 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 20,5 mil.
Entre os destaques, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) oferece 45 vagas para níveis Médio e Superior, com remunerações de R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72. As inscrições vão até 20 de agosto, e a prova será em 19 de outubro.
Já na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), são 30 vagas para assistente em administração (nível Médio), com salário de R$ 3.029,90. O prazo termina em 12 de agosto, e a prova está marcada para 28 de setembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Universidade Federal do Pampa
- Vagas: professor de engenharia de software (1), professor de engenharia de energia (1), professor de botânica (1), professor de fruticultura (1), professor de zoologia de invertebrados (1), professor de anatomia e fisiologia animal (1), professor de cirurgia geral (1), professor de clínica médica saúde do adulto (2), professor de ginecologia e obstetrícia (1), professor de medicina de família e comunidade (2), professor de pediatria (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85
- Prazo: 25 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 180,00
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura Cacequi
- Vagas: fonoaudiólogo (1 + CR), instalador hidráulico (1 + CR), médico II (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor do centro integrado da criança e do adolescente (1 + CR), motorista de carro leve (2 + CR), motorista de carro pesado (3 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (6 + CR), pedreiro (2 + CR), procurador jurídico (1 + CR), professor de artes visuais (1+ CR), professor de ciências (3 + CR), professor de educação especial (3 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (24 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de espanhol (1 + CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (3 +CR), professor de português (3 + CR), professor de séries iniciais (22 + CR), profissional de apoio pedagógico à educação infantil e inclusiva (6 + CR), psicólogo (3 + CR), servente (8 + CR), técnico de enfermagem (5 + CR), técnico de informática (1 + CR), técnico em agropecuária (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador de PIM (10 + CR), zelador (5 + CR)
- Nível: Fundamental, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61
- Prazo: 23 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00
- Prova: 19 de outubro (teórica) e 30 de novembro (prática)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Vagas: professor anestesiologia (1), professor de construção civil (1), professor de engenharia da produção (1), professor de física computacional (1), professor de música (1), professor de nutrição (1), professor de epidemiologia (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85
- Prazo: 13 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 76,00 a R$ 262,00
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Colégio Aplicação (UFRGS)
- Vagas: professor de anos iniciais (1), professor de artes visuais (1), professor de educação física (1), professor de língua francesa (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 6.180,86
- Prazo: 13 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 106,00
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS)
- Vagas: auditor de controle externo com especialidade arquitetura (1), auditor especialidade ciências contábeis (15), auditor especialidade engenharia civil (4), auditor especialidade tecnologia da informação (5), oficial de controle externo (20)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72
- Prazo: 20 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Canoas
- Vagas: assistente legislativo (7+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 6.389,42
- Prazo: 10 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 131,87
- Prova: 24 de agosto
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Forquetinha
- Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)
- Nível: 4 de setembro
- Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31
- Prazo: 4 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 27 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Estância Velha
- Vagas: assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), psicólogo (CR), professor de artes (CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de língua portuguesa (1+CR), professor de matemática (1+CR), técnico em contabilidade (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior
- Salário: R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32
- Prazo: 29 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 85,05 a R$ 272,17
- Prova: 28 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)
- Vagas: pesquisador em geociências (64), analista em geociências (24), técnico em geociências (27)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48
- Prazo: 2 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Campina das Missões
- Vagas: agente comunitário de saúde (1+CR), agente de combate a endemias (CR), agente de recursos humanos (CR), analista administrativo (CR), assistente de administração (1+CR), auxiliar de saúde bucal (1+CR), auxiliar de serviços gerais (1+CR), controlador interno (1), eletricista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário, ambiental e de obras (2+CR), inspetor tributário (1), médico clínico-geral (CR), médico do PSP (1), médico veterinário (1+CR), monitor de educação infantil (2+CR), motorista (3+CR), odontólogo (2+CR), operador de máquina pesada (2+CR), orientador educacional (CR), procurador jurídico (CR), professor (6+CR), secretário de escola (CR), servente/merendeira (1+CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem do PSF (1+CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.342,69 a R$ 12.730,78
- Prazo: 13 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 7 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Coronel Pilar
- Vagas: agente comunitário de saúde (1), operário (1+CR), servente/merendeira (1+CR)
- Nível: Alfabetizado e Médio
- Salário: R$ 1.832,40 a R$ 2.377,23
- Prazo: 17 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 75,40 a R$ 150,80
- Prova: 4 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Harmonia
- Vagas: assistente social (1+CR), atendente de educação infantil (1+CR), auxiliar administrativo (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), enfermeiro (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), professor de anos iniciais (1+CR), técnico de enfermagem (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.986,54 a R$ 5.873,26
- Prazo: 12 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 114,21
- Prova: 14 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Santo Antônio da Patrulha
- Vagas: oficial técnico legislativo (1), tesoureiro (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.207,66
- Prazo: 22 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 130
- Prova: 31 de agosto
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: assistente em administração (30)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.029,90
- Prazo: 12 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 91
- Prova: 28 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
