Concursos públicos no RS têm 338 vagas abertas com salários de até R$ 20,5 mil

Há oportunidades para diferentes níveis profissionais. PheelingsMedia / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, nove concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 338 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 20,5 mil.

Entre os certames de maior porte, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado (CORE-RS) busca quatro fiscais (76 no cadastro reserva), com exigência de nível Médio e remuneração de R$ 5 mil. As inscrições vão até 22 de setembro, e a prova está marcada para 26 de outubro.

Outra oportunidade é na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que oferece 14 vagas para professores em diversas áreas, como engenharia, medicina e ciências biológicas. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85, e o prazo para participação encerra em 25 de agosto.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Universidade Federal do Pampa

Vagas: professor de engenharia de software (1), professor de engenharia de energia (1), professor de botânica (1), professor de fruticultura (1), professor de zoologia de invertebrados (1), professor de anatomia e fisiologia animal (1), professor de cirurgia geral (1), professor de clínica médica saúde do adulto (2), professor de ginecologia e obstetrícia (1), professor de medicina de família e comunidade (2), professor de pediatria (2)

Superior Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85

R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85 Prazo: 25 de agosto

25 de agosto Taxa de inscrição: R$ 180,00

R$ 180,00 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cacequi

Vagas: fonoaudiólogo (1 + CR), instalador hidráulico (1 + CR), médico II (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor do centro integrado da criança e do adolescente (1 + CR), motorista de carro leve (2 + CR), motorista de carro pesado (3 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (6 + CR), pedreiro (2 + CR), procurador jurídico (1 + CR), professor de artes visuais (1+ CR), professor de ciências (3 + CR), professor de educação especial (3 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (24 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de espanhol (1 + CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (3 +CR), professor de português (3 + CR), professor de séries iniciais (22 + CR), profissional de apoio pedagógico à educação infantil e inclusiva (6 + CR), psicólogo (3 + CR), servente (8 + CR), técnico de enfermagem (5 + CR), técnico de informática (1 + CR), técnico em agropecuária (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador de PIM (10 + CR), zelador (5 + CR)

Fundamental, Técnico e Superior Salário: R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61

R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61 Prazo: 23 de agosto

23 de agosto Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00

R$ 80,00 a R$ 120,00 Prova: 19 de outubro (teórica) e 30 de novembro (prática)

19 de outubro (teórica) e 30 de novembro (prática) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)*

Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (13)

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 9 de setembro

9 de setembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)*

Vagas: fiscal (4+CR)

Médio Salário: R$ 5.000

R$ 5.000 Prazo: 22 de setembro

22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS)

Vagas: auditor de controle externo com especialidade arquitetura (1), auditor especialidade ciências contábeis (15), auditor especialidade engenharia civil (4), auditor especialidade tecnologia da informação (5), oficial de controle externo (20)

Médio e Superior Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72

R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72 Prazo: 20 de agosto

20 de agosto Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84

R$ 118,79 a R$ 270,84 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Forquetinha

Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)

4 de setembro Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31

R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31 Prazo: 4 de setembro

4 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 27 de setembro

27 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Estância Velha

Vagas: assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), psicólogo (CR), professor de artes (CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de língua portuguesa (1+CR), professor de matemática (1+CR), técnico em contabilidade (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR)

Fundamental, Médio, Técnico, Superior Salário: R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32

R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32 Prazo: 29 de agosto

29 de agosto Taxa de inscrição: R$ 85,05 a R$ 272,17

R$ 85,05 a R$ 272,17 Prova: 28 de setembro

28 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)

Vagas: pesquisador em geociências (64), analista em geociências (24), técnico em geociências (27)

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48

R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 Prazo: 2 de setembro

2 de setembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180

R$ 100 a R$ 180 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Santo Antônio da Patrulha

Vagas: oficial técnico legislativo (1), tesoureiro (1)

Superior Salário: R$ 5.207,66

R$ 5.207,66 Prazo: 22 de agosto

22 de agosto Taxa de inscrição: R$ 130

R$ 130 Prova: 31 de agosto

31 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link