Concursos públicos no RS têm 338 vagas abertas com salários de até R$ 20,5 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, nove concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 338 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 20,5 mil.
Entre os certames de maior porte, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado (CORE-RS) busca quatro fiscais (76 no cadastro reserva), com exigência de nível Médio e remuneração de R$ 5 mil. As inscrições vão até 22 de setembro, e a prova está marcada para 26 de outubro.
Outra oportunidade é na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que oferece 14 vagas para professores em diversas áreas, como engenharia, medicina e ciências biológicas. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85, e o prazo para participação encerra em 25 de agosto.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Universidade Federal do Pampa
- Vagas: professor de engenharia de software (1), professor de engenharia de energia (1), professor de botânica (1), professor de fruticultura (1), professor de zoologia de invertebrados (1), professor de anatomia e fisiologia animal (1), professor de cirurgia geral (1), professor de clínica médica saúde do adulto (2), professor de ginecologia e obstetrícia (1), professor de medicina de família e comunidade (2), professor de pediatria (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85
- Prazo: 25 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 180,00
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Cacequi
- Vagas: fonoaudiólogo (1 + CR), instalador hidráulico (1 + CR), médico II (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor do centro integrado da criança e do adolescente (1 + CR), motorista de carro leve (2 + CR), motorista de carro pesado (3 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (6 + CR), pedreiro (2 + CR), procurador jurídico (1 + CR), professor de artes visuais (1+ CR), professor de ciências (3 + CR), professor de educação especial (3 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (24 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de espanhol (1 + CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (3 +CR), professor de português (3 + CR), professor de séries iniciais (22 + CR), profissional de apoio pedagógico à educação infantil e inclusiva (6 + CR), psicólogo (3 + CR), servente (8 + CR), técnico de enfermagem (5 + CR), técnico de informática (1 + CR), técnico em agropecuária (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador de PIM (10 + CR), zelador (5 + CR)
- Nível: Fundamental, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61
- Prazo: 23 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00
- Prova: 19 de outubro (teórica) e 30 de novembro (prática)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)*
- Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (13)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04
- Prazo: 9 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 140
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)*
- Vagas: fiscal (4+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 5.000
- Prazo: 22 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 75
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS)
- Vagas: auditor de controle externo com especialidade arquitetura (1), auditor especialidade ciências contábeis (15), auditor especialidade engenharia civil (4), auditor especialidade tecnologia da informação (5), oficial de controle externo (20)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72
- Prazo: 20 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Forquetinha
- Vagas: agente administrativo (CR), fiscal tributário (1), monitor educacional e social (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), professor de educação básica (CR), servente (1)
- Nível: 4 de setembro
- Salário: R$ 1.996,28 a R$ 3.103,31
- Prazo: 4 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 27 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Estância Velha
- Vagas: assistente social (CR), dentista (CR), farmacêutico (CR), psicólogo (CR), professor de artes (CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de língua portuguesa (1+CR), professor de matemática (1+CR), técnico em contabilidade (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal sanitário (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), agente administrativo (1+CR), auxiliar de agente administrativo (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), pintor de sinalização (CR), agente operacional (1+CR) e operador de máquinas (1+CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior
- Salário: R$ 1.701,04 e R$ 5.443,32
- Prazo: 29 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 85,05 a R$ 272,17
- Prova: 28 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM)
- Vagas: pesquisador em geociências (64), analista em geociências (24), técnico em geociências (27)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48
- Prazo: 2 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Santo Antônio da Patrulha
- Vagas: oficial técnico legislativo (1), tesoureiro (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.207,66
- Prazo: 22 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 130
- Prova: 31 de agosto
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Ainda não é assinante? Assine GZH e tenha acesso ilimitado ao site, aplicativos e jornal digital. Conteúdo de qualidade na palma da sua mão.