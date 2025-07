TCE-RS publica edital para concurso público com 45 vagas e salários de até R$ 20,5 mil

Serão ofertadas 45 vagas para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS)

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (4) o edital de concurso público que prevê 45 vagas para auditor e oficial de controle externo.