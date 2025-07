MP-RS abre concurso para promotor de Justiça com salários de R$ 30,5 mil

Os chamamentos deverão ocorrer ao longo de dois anos a partir da publicação do edital de homologação do concurso. Félix Zucco / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) abriu, nesta segunda-feira (7), um novo concurso para promotor de Justiça. O salário para o cargo é de R$ 30.505,36. A aplicação da prova preambular está prevista para 5 de outubro e a discursiva entre os dias 3 e 6 e fevereiro de 2026.

O edital número 110/2025 conta com 40 vagas para o cargo de promotor de Justiça, que serão preenchidas durante seu período de eficácia: dois anos a partir da publicação do edital de homologação do concurso.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 30 para ampla concorrência, duas para candidatos com deficiência e oito reservadas aos candidatos negros.

Inscrições

As inscrições para o concurso abrem nesta quinta-feira (10), a partir das 14h, e terminam no dia 10 de agosto às 23h59min. Elas serão feitas exclusivamente pela internet, mediante a pagamento de taxa no valor de R$ 370,00.