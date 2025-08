Instituto Caldeira seleciona 200 jovens para formação gratuita com foco em tecnologia e inovação  

O Instituto Caldeira selecionou 200 jovens para formação gratuita com foco em tecnologia e inovação. Instituto Caldeira / Divulgação

Foram anunciados, nesta quarta-feira (30), os 200 jovens selecionados para a etapa presencial do Geração Caldeira, programa que busca inserir jovens no mundo de inovação e tecnologia. Conduzida pelo Instituto Caldeira, hub de inovação e negócios localizado em Porto Alegre, a iniciativa promove formação gratuita em quatro áreas:

Inteligência Artificial e Dados

Marketing e Design

Programação Java

Gestão Comercial

O listão de selecionados foi divulgado em evento híbrido na noite desta quarta, na sede do instituto. As aulas presenciais ocorrerão três vezes por semana no campus Caldeira, de agosto a dezembro. Cada estudante receberá uma bolsa auxílio de R$ 4 mil.

Após concluir a formação, os jovens serão encaminhados para vagas de trabalho com empresas parceiras do Instituto Caldeira. A expectativa é que 90% dos alunos sejam empregados ao final do programa, que também disponibiliza certificações de empresas de tecnologia como AWS, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce e Nvidia.

— Eles têm contato com empresas que irão contratá-los. Essas empresas confiam neles, por saberem que o programa conta com jovens comprometidos e engajados, a fim de aprender e de se desenvolver, e que só precisam de uma oportunidade para isso. O que fazemos é justamente isso, dar uma oportunidade para esses futuros profissionais — diz o diretor do campus Caldeira, Felipe Amaral.

O Geração Caldeira foi lançado em 2022 e, desde então, já empregou quase 400 alunos de turmas anteriores em empresas do Instituto Caldeira, segundo Amaral. Mais de 500 negócios integram o hub de inovação. Veja, no final da matéria, a lista de aprovados.

Leia Mais Inscrições para seleção de bolsistas do RS Talentos estão abertas em seis universidades comunitárias; veja prazos

Talentos de todo o país

Podem participar do programa jovens de 16 a 24 anos, oriundos de escolas públicas (ou ter tido pelo menos 50% de bolsa de estudos em escolas particulares). A etapa online, que envolveu curso remoto da plataforma Alura, contou com 12 mil participantes de todo o Brasil, sendo que mais de 18 mil se inscreveram.

Destes, foram selecionados os 200 que participarão da fase presencial em Porto Alegre. Boa parte deles são do Rio Grande do Sul (94%), mas também há participantes de Alagoas, Amazonas, Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Além da bolsa, os alunos de outros Estados receberão suporte de moradia para permanecer em Porto Alegre durante os quatro meses de formação.

Em relação ao nível de escolaridade, 25,5% dos selecionados estão cursando o último ano do Ensino Médio, e 27% já concluíram essa etapa, mas ainda não iniciaram a graduação. Outros 38% estão matriculados em cursos de graduação, enquanto 9% frequentam cursos técnicos.

Veja a lista de selecionados: