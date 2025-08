Edital da CPRM prevê 115 vagas com salários de até R$ 10,5 mil; veja como participar

As oportunidades na CRPM abrangem diversas áreas de formação, desde o nível Médio até o Superior. CPRM / Reprodução

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) publicou edital de concurso público com 115 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de pesquisador, analista e técnico em Geociências.

Os salários iniciais variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48. As inscrições começam em 4 de agosto e seguem até 2 de setembro de 2025.

As oportunidades abrangem diversas áreas de formação, desde o nível Médio até o Superior, e contemplam diferentes especialidades da área de Geociências e de setores administrativos. O certame terá provas aplicadas em 13 capitais, incluindo Porto Alegre, no dia 30 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 180 para pesquisador, R$ 140 para analista e R$ 100 para técnico. As inscrições e o edital completo podem ser consultados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

Tudo sobre o concurso da CPRM

O edital da CPRM oferece vagas em ampla concorrência, além de cotas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas.

Confira os principais cargos:

Pesquisador em Geociências: vagas para áreas como Engenharia Ambiental, Geologia, Hidrogeologia, Hidrologia e Paleontologia, com salários de R$ 10.577,48 e jornada de 40 horas semanais

vagas para áreas como Engenharia Ambiental, Geologia, Hidrogeologia, Hidrologia e Paleontologia, com salários de e jornada de 40 horas semanais Analista em Geociências: oportunidades em Administração, Sistemas, Arquitetura, Comunicação, Contabilidade, Direito, Física, Geografia, Museologia, Química, entre outras, com salários de R$ 8.990,93 e jornada de 40 horas semanais

oportunidades em Administração, Sistemas, Arquitetura, Comunicação, Contabilidade, Direito, Física, Geografia, Museologia, Química, entre outras, com salários de e jornada de 40 horas semanais Técnico em Geociências: vagas para Assistente Administrativo, Geologia/Mineração e Hidrologia, com salários iniciais de R$ 4.442,68 e jornada de 40 horas semanais

No total, o edital prevê 115 vagas imediatas, com distribuição para ampla concorrência, cotas e cadastro de reserva.

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 4 de agosto até as 16h do dia 2 de setembro de 2025 (horário de Brasília).

O candidato deverá escolher o cargo desejado e pagar a taxa conforme a área escolhida.

Principais datas do edital:

Período de inscrições: 4 de agosto a 2 de setembro de 2025

4 de agosto a 2 de setembro de 2025 Data da prova: 30 de novembro de 2025

Etapas do concurso

O concurso será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva (70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 de específicos)

(70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 de específicos) Prova discursiva (caráter eliminatório e classificatório)

(caráter eliminatório e classificatório) Avaliação de títulos (para Pesquisador e Analista)

(para Pesquisador e Analista) Perícia médica (para candidatos PcD)

(para candidatos PcD) Heteroidentificação (para candidatos autodeclarados negros)

As provas serão realizadas em 13 cidades: Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Porto Velho (RO) e Teresina (PI).

Buscas pelo edital

Pesquisas pelo edital aumentaram na manhã desta terça-feira (29). Google Trends / Reprodução