CNU 2025 tem edital publicado: saiba as datas das provas, vagas e como se inscrever no "Enem dos concursos"

As inscrições do "Enem dos concursos" começam nesta quarta-feira (2). smolaw11 / adobe.stock.com

Foi publicado nesta terça-feira (1º) o edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A seleção oferece 3.652 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários até R$ 16 mil.

Ao contrário da edição anterior, o novo concurso será regido por um único edital, reunindo informações sobre vagas, salários, conteúdo das provas, critérios de classificação e cálculo das notas finais.

Quando as provas do CNU 2025 serão aplicadas?

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os Estados e no Distrito Federal.

Para os aprovados nesta primeira fase, será aplicada uma prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026.

Cargos organizados em nove blocos temáticos

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, que organizam os cargos por áreas de atuação semelhantes (veja abaixo).

O modelo – já adotado na edição anterior do concurso – permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição.

O participante poderá definir sua lista de preferência, de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e experiência. A concorrência pelas vagas ocorre exclusivamente entre os inscritos no mesmo bloco.

Separação por blocos

Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência) Cultura e Educação Ciências, Dados e Tecnologia Engenharia e Arquitetura Administração Desenvolvimento Socioeconômico Justiça e Defesa Intermediário - Saúde Intermediário - Regulação

Cotas

A nova edição do concurso adota critérios mais rígidos para garantir a destinação de vagas a candidatos negros, indígenas, com deficiência e quilombolas. Segundo o governo federal, a medida reforça o compromisso com a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao funcionalismo público.

A divisão das cotas ficou estabelecida da seguinte forma:

25% para candidatos negros;

3% para indígenas;

2% para quilombolas;

5% para pessoas com deficiência.

Nos casos em que o número de vagas não atinge o mínimo necessário para aplicar as cotas diretamente, o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) realizou um sorteio para garantir a distribuição proporcional, conforme previsto em regulamento.

Igualdade entre homens e mulheres

A segunda edição do Concurso Unificado terá uma regra para garantir equilíbrio de gênero na segunda fase. Serão aprovados na primeira etapa o mesmo número de homens e mulheres, sem reduzir o total de homens classificados.

Se mais de 50% dos aprovados na ampla concorrência forem homens, mulheres adicionais serão convocadas até atingir a paridade. A medida vale para todos os cargos, cotas e especialidades.

Em um exemplo com 20 vagas, seriam convocadas 180 pessoas para a segunda fase (nove vezes o número de vagas), sendo 117 pela ampla concorrência (65%) e 63 pelas cotas (35%).