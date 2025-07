CNU 2025: segunda fase deverá ter mesmo número de homens e mulheres

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terá um dispositivo que exige a aprovação do mesmo número de homens e mulheres para a segunda fase de provas. A medida foi anunciada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que explicou que a dinâmica não afetará o número de homens classificados .

A ministra Esther Dweck disse que a política observa o resultado da primeira etapa do concurso. Ainda, reflexões sobre desigualdades de condições das mulheres, como a demanda por jornadas duplas entre trabalho e cuidados do lar.

Segunda edição

A segunda edição do Concurso Unificado vai ofertar 3.652 vagas, entre imediatas e de curto prazo. Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.