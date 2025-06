Inscrições para o concurso da Polícia Federal terminam nesta terça-feira; veja como participar

Há oportunidades para agente, escrivão e delegado. Polícia Federal / Divulgação

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF) terminam nesta terça-feira (17). O certame oferece mil vagas para diferentes cargos da carreira policial.

Interessados podem conferir a íntegra do edital no site oficial do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso, que foi aberto no dia 26 de maio.

A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para ocorrer no dia 27 de julho.

Para os cargos de delegado de Polícia Federal e perito criminal federal — que exigem formação específica — em todas as especialidades, a remuneração inicial é de R$ 26,8 mil.

Já para as funções de escrivão, agente e papiloscopista, o salário inicial de R$ 14.164,81. Para estes cargos, podem se inscrever graduados em qualquer curso de nível superior.

Distribuição de cargos do concurso da Polícia Federal

120 vagas para cargos de delegado de Polícia Federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00

para cargos de de Polícia Federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00 69 vagas para cargos de perito criminal federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00

para cargos de federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00 630 vagas para cargos de agente de polícia federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81

para cargos de federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81 160 vagas para cargos de escrivão de polícia federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81

para cargos de federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81 21 vagas para cargos de papiloscopista de policial federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81

Taxa de inscrição para cada cargo:

Delegado de Polícia Federal: R$ 250,00

Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão de Polícia Federal: R$ 180,00

Agente de Polícia Federal: R$ 180,00

Papiloscopista Policial Federal: R$ 180,00

Etapas do concurso

O processo seletivo inclui provas objetivas e discursivas, além de outras fases como teste de aptidão física (TAF), avaliação médica, exame psicológico, investigação social e curso de formação, realizado na Academia Nacional da Polícia, em Brasília.

As provas escritas, primeira etapa do certame, estão marcadas para 27 de julho de 2025, com aplicação em todas as capitais do país.

Também serão exigidos exames de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica e avaliação de títulos, além de investigação social.

O concurso terá validade de seis meses a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo se prorrogado apenas uma vez por igual período.

O edital completo e todas as atualizações estão disponíveis no site do Cebraspe.

Cronograma