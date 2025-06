Prazo para inscrições do concurso da Polícia Federal termina nesta sexta-feira; salários chegam a R$ 26,8 mil

O prazo para as inscrições do concurso público da Polícia Federal termina nesta sexta-feira (13). A oferta é de mil vagas para a carreira policial: 120 para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopista.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho de 2025. Os interessados podem conferir a íntegra do edital no site oficial da banca organizadora, Cebraspe. O período de inscrição foi aberto em 26 de maio.