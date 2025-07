Inscrições para o CNU 2025 começam nesta quarta-feira; veja quantas vagas serão ofertadas e como se inscrever

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começam em 2 de julho e seguem até o dia 20, informou hoje o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A taxa de inscrição única será de R$ 70. Serão 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos .

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca examinadora responsável pela organização do concurso.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro , das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os Estados e no Distrito Federal. O foco é garantir a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos.

Para os habilitados, será aplicada uma prova discursiva no dia 7 de dezembro . A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026.

Cargos organizados em nove blocos temáticos

O modelo – já adotado na edição anterior do concurso – permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição.