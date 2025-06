Concursos públicos no RS têm mais de cem vagas abertas com salários de até R$ 7,4 mil

Vagas contemplam desde o nível médio até cargos de alta especialização. bonnontawat / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, cinco concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de cem vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 7,4 mil.

A Prefeitura de São Valentim do Sul, no Vale do Taquari, está com concurso aberto até 2 de julho. São 12 vagas, com salários que chegam a até R$ 4.989,95.

Já a Prefeitura de São José do Hortêncio, no Vale do Caí, também está com inscrições abertas. O edital contempla diversas funções, incluindo agente administrativo, nutricionista, motorista e professor de alemão. Os salários variam entre R$ 2.144,03 e R$ 7.409,75, e o prazo vai até 16 de julho.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Nova Alvorada

Vagas: enfermeiro (3 + CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), nutricionista (CR), professor séries iniciais (3 + CR), professor de educação infantil (3 + CR), psicólogo (2 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR), agente comunitário de saúde – microárea 07 (1 + CR), microárea 08 (1 + CR), microárea 09 (1 + CR), microárea 10 (1 + CR), agente de combate a endemias (CR), almoxarife (1 + CR), atendente de creche II (3 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), monitor escolar (3 + CR), visitador (3 + CR), auxiliar de serviços gerais (3 + CR), merendeira (3 + CR), motorista (5 + CR), operador de máquinas (3 + CR), serviçal (10 + CR)

enfermeiro (3 + CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), nutricionista (CR), professor séries iniciais (3 + CR), professor de educação infantil (3 + CR), psicólogo (2 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR), agente comunitário de saúde – microárea 07 (1 + CR), microárea 08 (1 + CR), microárea 09 (1 + CR), microárea 10 (1 + CR), agente de combate a endemias (CR), almoxarife (1 + CR), atendente de creche II (3 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), monitor escolar (3 + CR), visitador (3 + CR), auxiliar de serviços gerais (3 + CR), merendeira (3 + CR), motorista (5 + CR), operador de máquinas (3 + CR), serviçal (10 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.144,82 a R$ 5.870,02

R$ 2.144,82 a R$ 5.870,02 Prazo: 2 de julho

2 de julho Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

R$ 50 a R$ 100 Prova: 3 de agosto

3 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Valentim do Sul

Vagas: agente administrativo (1+CR), agente de controle interno (CR), atendente de consultório dentário (1), biólogo (1), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), merendeira (1+CR), monitor de educação (1+CR), motorista (1+CR), operador de máquinas (1+CR), operário (1+CR), operário especializado (1+CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1+CR), professor de séries iniciais (1+CR), psicólogo (1+CR) e psicopedagogo (CR)

agente administrativo (1+CR), agente de controle interno (CR), atendente de consultório dentário (1), biólogo (1), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), merendeira (1+CR), monitor de educação (1+CR), motorista (1+CR), operador de máquinas (1+CR), operário (1+CR), operário especializado (1+CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1+CR), professor de séries iniciais (1+CR), psicólogo (1+CR) e psicopedagogo (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.746,48 e R$ 4.989,95

R$ 1.746,48 e R$ 4.989,95 Prazo: 2 de julho

2 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 3 de agosto

3 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale)

Vagas: agente de contratações (1)

agente de contratações (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4 mil

R$ 4 mil Prazo: 4 de julho

4 de julho Taxa de inscrição: R$ 145

R$ 145 Prova: 27 de julho

27 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cândido Godoi

Vagas: visitador do PIM (1+CR), agente de saúde (CR)

visitador do PIM (1+CR), agente de saúde (CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 1.643,65 e R$ 2.019,42

R$ 1.643,65 e R$ 2.019,42 Prazo: 4 de julho

4 de julho Taxa de inscrição: não mencionado

não mencionado Prova: 13 de julho

13 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São José do Hortêncio

Vagas: agente administrativo e financeira (CR), agente de controle interno (CR), assistente de saúde bucal (CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), auxiliar de ensino (CR), contador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), farmacêutico (CR), fiscal municipal (CR), médico pediatra (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (CR), procurador municipal (CR), professor de alemão (1), serviços gerais (CR)

agente administrativo e financeira (CR), agente de controle interno (CR), assistente de saúde bucal (CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), auxiliar de ensino (CR), contador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), farmacêutico (CR), fiscal municipal (CR), médico pediatra (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (CR), procurador municipal (CR), professor de alemão (1), serviços gerais (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.144,03 a R$ 7.409,75

R$ 2.144,03 a R$ 7.409,75 Prazo: 16 de julho

16 de julho Taxa de inscrição: R$ 53,10 a R$ 106,20

R$ 53,10 a R$ 106,20 Prova: 10 de agosto

10 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Fagundes Varela

Vagas: doméstico (2+CR), merendeira (2+CR), nutricionista (1+CR), nutricionista escolar (1+CR), operário especializado (2+CR), psicólogo (1+CR), psicólogo escolar (1+CR)

doméstico (2+CR), merendeira (2+CR), nutricionista (1+CR), nutricionista escolar (1+CR), operário especializado (2+CR), psicólogo (1+CR), psicólogo escolar (1+CR) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.898,15 até R$ 3.585,39

R$ 1.898,15 até R$ 3.585,39 Prazo: 24 de julho

24 de julho Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

R$ 60 a R$ 120 Prova: 24 de agosto

24 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vale Real

Vagas: agente comunitário de saúde (2+CR), auxiliar de ensino (9), auxiliar de limpeza (4), merendeira (4), motorista (1), operador de máquinas (CR), operário (3), professor de geografia (1), professor de história (CR)

agente comunitário de saúde (2+CR), auxiliar de ensino (9), auxiliar de limpeza (4), merendeira (4), motorista (1), operador de máquinas (CR), operário (3), professor de geografia (1), professor de história (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.649,71 a R$ 3.036

R$ 1.649,71 a R$ 3.036 Prazo: 30 de julho

30 de julho Taxa de inscrição: R$ 100,75 a R$ 151,13

R$ 100,75 a R$ 151,13 Prova: 31 de agosto

31 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link