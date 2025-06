Concursos públicos no RS têm mais de 120 vagas abertas com salários de até R$ 9,2 mil

Mais de 120 oportunidades estão abertas no RS. arrowsmith2 / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, cinco concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 123 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 9,2 mil.

A prefeitura de Lajeado está com concurso aberto para diversas áreas. São 23 vagas imediatas e salários de R$ 3.036. As inscrições começam no dia 26 de junho, com provas marcadas para 27 de julho.

Vale lembrar que o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou edital de concurso público. Embora as vagas não sejam direcionadas somente ao RS, são 40 oportunidades para o cargo de técnico federal, de nível Médio. As inscrições começam na sexta-feira (30) e seguem até 17 de junho.

O concurso da Polícia Federal foi aberto. Com salários de até 26 mil, as inscrições vão até 27 de julho. Assim como o do TCU, as vagas não são diretamente vinculadas ao Estado.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Câmara de Três Passos

Vagas: assistente administrativo (1+CR)

assistente administrativo (1+CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.630,94

R$ 4.630,94 Prazo: 22 de junho

22 de junho Taxa de inscrição: R$ 110,69

R$ 110,69 Prova: 14 de setembro

14 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Lajeado

Vagas: analista de sistemas (2+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), biomédico (1+CR), contador (1+CR), controlador interno (1+CR), engenheiro civil (CR), engenheiro civil com especialização em engenharia de tráfego (1+CR), engenheiro elétrico (1+CR), farmacêutico (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico veterinário (1+CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador (1+CR), professor (1+CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), tesoureiro (1+CR), fiscal de planejamento (2+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em edificações (1+CR), agente administrativo de saúde (CR), agente socioeducativo (2+CR), auxiliar de consultório dentário (CR), monitor de creche (20+CR)

analista de sistemas (2+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), biomédico (1+CR), contador (1+CR), controlador interno (1+CR), engenheiro civil (CR), engenheiro civil com especialização em engenharia de tráfego (1+CR), engenheiro elétrico (1+CR), farmacêutico (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico veterinário (1+CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador (1+CR), professor (1+CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), tesoureiro (1+CR), fiscal de planejamento (2+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em edificações (1+CR), agente administrativo de saúde (CR), agente socioeducativo (2+CR), auxiliar de consultório dentário (CR), monitor de creche (20+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 26 de junho

26 de junho Taxa de inscrição: R$ 100

R$ 100 Prova: 27 de julho

27 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Herval

Vagas: contador (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR)

contador (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR) Nível: Técnico e Superior

Técnico e Superior Salário: R$ 2.381,74 a R$ 4.828,84

R$ 2.381,74 a R$ 4.828,84 Prazo: 9 de junho

9 de junho Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120

R$ 90 a R$ 120 Prova: 13 de julho

13 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Agesan (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento)

Vagas: agente de controle financeiro e contábil (1), agente administrativo (5), agente de fiscalização (5)

agente de controle financeiro e contábil (1), agente administrativo (5), agente de fiscalização (5) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 5.591,26 e R$ 7.827,78

R$ 5.591,26 e R$ 7.827,78 Prazo: 10 de junho

10 de junho Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 10 de agosto

10 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Ministério Público do Rio Grande do Sul

Vagas: analista (9), técnico (60)

analista (9), técnico (60) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.843,65 e R$ 9.226,03

R$ 4.843,65 e R$ 9.226,03 Prazo: 20 de junho

20 de junho Taxa de inscrição: R$ 150 e R$ 200

R$ 150 e R$ 200 Prova: 17 de agosto

17 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Concursos de âmbito nacional

Polícia Federal

Vagas: delegado (120), perito criminal (69), agente de polícia (630), escrivão de polícia (160), papiloscopista (21)

delegado (120), perito criminal (69), agente de polícia (630), escrivão de polícia (160), papiloscopista (21) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 14.164,81 a R$ 26.800

R$ 14.164,81 a R$ 26.800 Prazo: 13 de junho

13 de junho Taxa de inscrição: R$ 180 e R$ 250

R$ 180 e R$ 250 Prova: 27 de julho

27 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Tribunal de Contas da União (TCU)

Vagas: técnico federal (40+CR)

técnico federal (40+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 15.128,26

R$ 15.128,26 Prazo: 17 de junho

17 de junho Taxa de inscrição: R$ 70

R$ 70 Prova: 3 de agosto

3 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link