Concursos públicos no RS têm 180 vagas abertas, com salários de até R$ 9,2 mil

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, seis concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 180 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 9,2 mil .

A prefeitura de Nova Alvorada abriu concurso para diversas oportunidades. São 57 vagas com salários de até R$ 5,8 mil . As inscrições vão até 2 de julho.

O prazo do concurso da Polícia Federal (PF) foi prorrogado. Com salários de até R$ 26,8 mil, as inscrições vão agora até 17 de junho. Vale lembrar que as vagas não são diretamente vinculadas ao Rio Grande do Sul.