Alistamento Militar 2025: prazo para jovens de 18 anos está acabando; saiba como se alistar online

Obrigatório para os homens nascidos em 2007 , o prazo para o alistamento militar termina em 30 de junho . Brasileiros naturalizados e aqueles que não se alistaram no período correto, em anos anteriores, também poderão prestar o serviço.

As mulheres que também quiserem, podem se alistar de forma voluntária. Veja abaixo os documentos necessários para o alistamento em 2025.

O que é o alistamento militar obrigatório?

O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e com a duração normal de 12 meses.

Todos os brasileiros do sexo masculino são obrigados ao Serviço Militar, conforme previsto no Art. 143 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.