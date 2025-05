Fator que reforça a necessidade de um novo concurso é a demanda por reposição de pessoal. Marcelo Camargo / Agencia Brasil/Divulgação

O concurso público do Banco do Brasil é um dos mais aguardados entre os certames previstos para 2025. Embora ainda não haja data oficial para a realização do processo seletivo, especialistas do setor apontam que o edital pode ser publicado ainda neste segundo semestre — possivelmente já em junho.

Um dos principais indicativos para essa previsão é o atual contrato do Banco do Brasil com a Fundação Cesgranrio, organizadora dos concursos anteriores da instituição.

O vínculo entre o banco e a banca organizadora segue vigente até o final deste ano, e a expectativa é de que o edital seja lançado ainda dentro da validade do contrato.

— Isso traz força para que seja publicado o edital até o final do ano — avalia Guilherme Koenig, sócio do GG Concursos.

Cadastro reserva zerado

Além da movimentação em torno da Cesgranrio, outro fator que reforça a necessidade de um novo concurso é a demanda por reposição de pessoal.

Em maio deste ano, a instituição zerou o cadastro reserva de candidatos — ou seja, atualmente não há mais aprovados disponíveis para convocação em caso de necessidade de preenchimento de vagas.

— É um indicativo da necessidade de o banco realizar o próximo concurso ainda em 2025. A expectativa é de que o edital seja publicado até agosto — reforça o professor e diretor do CPC Concursos, Douglas Soares.

Contudo, por meio de nota, a estatal negou oficialmente que um novo edital esteja em fase de contratação.

"O Banco do Brasil realiza avaliação contínua das necessidades de contratação e reforça que sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema. No momento, não há previsão para a abertura de um novo concurso", afirma.

Leia Mais Concurso que irá selecionar 6 mil professores para a rede estadual terá edital divulgado em junho

Remuneração e benefícios

Segundo o edital anterior, o cargo de escriturário — agente comercial conta com remuneração inicial de aproximadamente R$ 3.622,23. Entretanto, com os reajustes recentes na estrutura salarial do banco, esse valor pode chegar a cerca de R$ 3,9 mil mensais.

A jornada de trabalho para o cargo é de 30 horas semanais, e os contratados têm direito a uma série de benefícios, incluindo:

Participação nos lucros ou resultados (PLR)

Vale-transporte

Auxílio-creche

Ajuda alimentação/refeição

Auxílio a filho com deficiência

Previdência complementar

Acesso a planos de saúde e odontológico básico

Programas de educação e capacitação

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional

Vagas em várias regiões

Os estados e municípios com vagas disponíveis só serão oficialmente confirmados com a publicação do edital. No entanto, a expectativa é de que haja vagas para agente comercial em diversas regiões do Brasil.

Leia Mais Tribunal de Justiça do RS derruba suspensão e concursos da Brigada Militar voltam a seguir cronogramas originais

Etapas e conteúdos previstos

Mantida a Fundação Cesgranrio como banca organizadora, o novo concurso deve seguir o modelo adotado no edital anterior, com duas fases principais:

Prova objetiva (múltipla escolha) Prova de redação sobre temas da atualidade

Os candidatos aprovados passarão por etapas admissionais e perícia médica, antes da contratação.

O conteúdo da prova objetiva costuma ser dividido entre:

Conhecimentos básicos

Língua portuguesa

Língua inglesa

Matemática

Atualidades do mercado financeiro

Conhecimentos específicos

Matemática financeira

Conhecimentos bancários

Informática

Vendas e negociação

Como se preparar para concursos públicos

A primeira decisão para quem deseja ingressar no serviço público é escolher uma área de atuação. Segundo o diretor do CPC Concursos, Douglas Soares, definir se o foco será em carreiras policiais, bancárias ou de tribunais é essencial para direcionar os estudos.

— A pessoa precisa alinhar o concurso com o seu perfil e com o projeto de vida que deseja. Não adianta alguém com espírito aventureiro prestar concurso para ficar atrás de uma mesa, e vice-versa — explica.

Depois de escolhida a área, o ideal é iniciar a preparação antes mesmo da publicação do edital. Isso porque, em geral, há apenas 60 dias entre a divulgação do edital e a realização da prova, o que torna difícil uma preparação adequada do zero nesse período.

— É preciso começar pelas matérias que foram cobradas no concurso anterior, pois elas costumam servir de base para o próximo edital — orienta Soares.

Teoria e exercícios

Outro ponto fundamental é identificar quais disciplinas têm maior peso na prova e dedicar mais tempo a elas. A preparação deve começar com o estudo teórico. Só após ter uma boa base de conteúdo o candidato deve incluir simulados e exercícios em sua rotina.

— Quem está começando precisa primeiro entender o conteúdo, depois vem a prática com questões. Já quem já estuda há mais tempo pode focar diretamente nas provas anteriores — destaca o professor.

Para Soares, a constância também é um fator determinante para o sucesso. Conforme o especialista, manter uma rotina de estudos realista e sustentável é mais eficaz do que tentar compensar com longas jornadas de última hora.

— Se a pessoa tem apenas uma hora por dia para estudar, o importante é cumprir esse tempo com qualidade e equilíbrio. Não dá para negligenciar aspectos como saúde, convívio com a família e amigos. O autocuidado é parte do processo, inclusive porque a prática de atividades físicas auxilia na aprendizagem — afirma.

Por fim, o professor alerta para um dos maiores inimigos dos concurseiros: a procrastinação.

— Muitas vezes o candidato vê o edital e acha que não vai dar tempo de se preparar. Mas o melhor momento para começar é agora. Mesmo que não passe nesse primeiro concurso, terá acumulado experiência para os próximos — conclui.

Último concurso

O último edital foi publicado em 2022 e ofereceu 2 mil vagas imediatas para o cargo de agente comercial, além de 1 mil em cadastro reserva. O mesmo número foi oferecido para agente de tecnologia.

Os requisitos foram Ensino Médio completo e idade mínima de 18 anos. As provas foram aplicadas no primeiro semestre daquele ano e a taxa de inscrição foi de R$ 50.

* Produção: Leonardo Martins