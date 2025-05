Polícia Federal tem dois concursos em andamento; entenda os cronogramas

Salários variam entre R$ 7.444,80 e R$ 26,8 mil, a depender da função exercida. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) conta com dois concursos em andamento atualmente: para cargos administrativos e para a área policial.

Enquanto um encerra as inscrições nesta quarta-feira (21), o outro só deve abrir o período de inscrições na próxima segunda-feira (26). (veja detalhes abaixo). Apesar da proximidade entre as datas, não se trata do mesmo edital.

A primeira seleção é para cargos administrativos, com 192 vagas disponíveis. Estão previstas oportunidades para nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 11.070,93. As inscrições se encerram nesta quarta, às 18h.

Já o segundo é referente à área policial, com previsão para mil vagas de nível superior. Os salários, que variam conforme os cargos, podem chegar a R$ 26,8 mil. O edital prevê inscrições entre 26 de maio a 13 de junho.

A seguir, confira as diferenças entre cada concurso da Polícia Federal.

Concurso para a área administrativa

O primeiro edital a ser divulgado neste ano engloba 192 vagas para a área administrativa da PF. As inscrições para a prova começaram em 29 de abril e vão até esta quarta-feira (21), às 18h. Existem oportunidades de nível médio e superior.

Com taxa de R$ 90 para vagas de nível médio e R$ 110 para as de formação superior, as inscrições devem ser realizadas no site da Cebraspe, banca organizadora e responsável pelo processo.

O maior salário é para o cargo de estatístico, de nível superior: R$ 11.070,93. Para agente administrativo, função de nível médio, a remuneração é de R$ 7.444,80. As demais vagas com formação superior têm vencimentos de R$ 8.583,55.

O processo seletivo previsto no edital indica aplicação de provas objetivas e discursivas em 29 de junho, disponíveis em todos os Estados.

Vagas

São cem vagas de nível médio, todas para o cargo de agente administrativo. As oportunidades que exigem formação superior contemplam 14 áreas de atuação distintas. São elas:

Administrador: 6

Assistente social: 13

Contador: 9

Enfermeiro: 3

Estatístico: 4

Farmacêutico: 2

Médico clínico: 11

Médico ortopedista: 5

Médico psiquiatra: 19

Nutricionista: 1

Psicólogo clínico: 4

Psicólogo organizacional: 2

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10

Técnico em Comunicação Social: 3

O Rio Grande do Sul é contemplado com três vagas, todas de nível superior. O salário para as oportunidades no Estado é de R$ R$ 8.583,55.

Psicólogo clínico: 1

Médico clínico: 1

Assistente social: 1

Provas

O concurso é composto por uma prova objetiva e outra discursiva. Na primeira, serão aplicadas 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Cronograma

Inscrições: de 29 de abril a 21 de maio;

de 29 de abril a 21 de maio; Prova: 29 de junho;

29 de junho; Taxa: R$ 90 (nível médio) e R$ 110 (superior);

R$ 90 (nível médio) e R$ 110 (superior); Onde se inscrever: no site da Cebraspe ;

no site da ; Edital: é possível acessar por meio deste link.

Concurso para a área policial

A Polícia Federal divulgou, nesta terça-feira (20), o edital de um novo concurso público com mil vagas em diversos cargos da instituição. As inscrições estarão abertas no período de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Para os cargos de delegado de Polícia Federal e perito criminal federal, em todas as especialidades, a remuneração inicial é de R$ 26,8 mil. Já para as funções de escrivão, agente e papiloscopista, o salário inicial de R$ 14.164,81.

A taxa de inscrição para os cargos variam entre R$ 180 e R$ 250. Podem se inscrever graduados em qualquer curso de nível superior, menos para as funções de delegado e perito, que exigem formação específica.

Vagas

São cerca de mil vagas espalhadas pelo país.

120 vagas para cargos de delegado de Polícia Federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00

para cargos de de Polícia Federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00 69 vagas para cargos de perito criminal federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00

para cargos de federal. Salário previsto é de R$ 26.800,00 630 vagas para cargos de agente de polícia federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81

para cargos de federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81 160 vagas para cargos de escrivão de polícia federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81

para cargos de federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81 21 vagas para cargos de papiloscopista de policial federal. Salário previsto é de R$ 14.164,81

A taxa de inscrição do concurso também varia conforme o cargo pretendido:

Delegado de Polícia Federal: R$ 250,00

Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão de Polícia Federal: R$ 180,00

Agente de Polícia Federal: R$ 180,00

Papiloscopista Policial Federal: R$ 180,00

Provas

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho de 2025, em todas as capitais e no Distrito Federal. Porém, a prova oral, exclusiva para o cargo de delegado, será realizada apenas em Brasília.

Os interessados podem conferir a íntegra do edital no site oficial da banca organizadora, Cebraspe.

