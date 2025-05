INSS é o 36º órgão federal participante do CNU 2025. bonnontawat / stock.adobe.com

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que terá edital divulgado em julho. A confirmação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta terça-feira (20).

A pasta esclarece que as 36 entidades da administração pública federal não são as mesmas participantes da primeira edição do certame, em 2024. Confira a lista completa de vagas de Ensino Médio e Superior do concurso unificado abaixo.

A adesão do INSS resultou em um aumento de 300 vagas, elevando o total para 3.652 posições agrupadas em nove blocos temáticos. Todas as vagas adicionais são para o cargo de analista do seguro social na autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social.

No cálculo total, estão incluídas as vagas para as novas carreiras transversais do governo federal de analista técnico de justiça e defesa (250) e analista técnico de desenvolvimento socioeconômico (250). A maior parte das posições será para ocupação imediata e haverá vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados, prevê o MGI.

Organização do concurso

A banca examinadora para a segunda edição do chamado Enem dos concursos ainda está em processo de escolha. Em abril, o Ministério da Gestão publicou o termo de referência que convoca as interessadas na organização do certame.

No modelo de chamamento público, com dispensa de licitação, as empresas apresentam as suas ofertas ao poder público. O formato é o mesmo adotado na primeira edição do concurso unificado, quando a escolhida foi a Fundação Cesgranrio.

A partir da contratação da banca examinadora, o ministério estima que o edital do CNU 2 será publicado no início de julho, mesmo mês destinado às inscrições dos interessados em participar do processo de seleção.

Cronograma

Edital e inscrições : julho de 2025

: julho de 2025 Prova objetiva : 5/10/2025

: 5/10/2025 Prova discursiva (para os habilitados na 1ª fase): 7/12/2025

(para os habilitados na 1ª fase): 7/12/2025 Divulgação dos resultados: fevereiro de 2026

Segunda edição

O segundo concurso público unificado tem previsão de aplicação de provas em 228 cidades das cinco regiões do país, como ocorreu na edição de 2024.

"O CPNU 2 mantém a proposta de democratizar o acesso ao serviço público, com aplicação de provas em todas as regiões do país e um sistema de seleção por blocos temáticos", disse em nota o MGI.

As provas estão previstas para ocorrer em duas etapas, em outubro e dezembro deste ano. Somente participarão da última etapa os candidatos aprovados na primeira.

Vagas por órgão

As vagas por órgãos, definidas pelo Ministério da Gestão, estão distribuídas da seguinte forma:

1. Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Técnico em assuntos educacionais: 21 vagas de nível superior

2. Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Analista de administração II: 3 vagas de nível superior

Técnico em documentação I: 11 vagas de nível superior

3. Fundação Cultural Palmares (FCP)

Pesquisador: 10 vagas de nível superior

4. Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Pesquisador: 20 vagas de nível superior

5. Fundação Nacional das Artes (Funarte)

Administração e planejamento: 13 vagas de nível superior

Técnico em assuntos educacionais: 15 vagas de nível superior

6. Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Analista I: 13 vagas de nível superior

Técnico III: 15 vagas de nível superior

7. Ministério da Fazenda

Arquiteto: 2 vagas de nível superior

Contador: 25 vagas de nível superior

Engenheiro: 3 vagas de nível superior

8. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Engenheiro: 10 vagas de nível superior

9. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Analista técnico-administrativo: 1 mil vagas de nível superior

Assistente social: 80 vagas de nível superior

Médico: 80 vagas de nível superior

Psicólogo: 12 vagas de nível superior

Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico: 250 vagas de nível superior

Analista técnico de defesa e justiça: 250 vagas de nível superior

10. Instituto Nacional de Câncer (Inca)

Pesquisador (adjunto I): 4 vagas de nível superior

Pesquisador (assistente de pesquisa I): 2 vagas de nível superior

Técnico I: 54 vagas de nível médio

Analista em ciência e tecnologia (júnior): 24 vagas de nível superior

11. Instituto Nacional de Cardiologia (INC)

Biólogo: 1 vaga de nível superior

Enfermeiro: 17 vagas de nível superior

Farmacêutico: 2 vagas de nível superior

Farmacêutico bioquímico: 2 vagas de nível superior

Fisioterapeuta: 7 vagas de nível superior

Fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior

Médico: 14 vagas de nível superior

Nutricionista: 2 vagas de nível superior

Técnico de enfermagem: 19 vagas de nível médio

Técnico em radiologia: 4 vagas de nível médio

Terapeuta ocupacional: 4 vagas de nível superior

Contador: 1 vaga de nível superior

12. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)

Assistente social: 1 vaga de nível superior

Biólogo: 2 vagas de nível superior

Enfermeiro: 5 vagas de nível superior

Fisioterapeuta: 22 vagas de nível superior

Fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior

Médico: 24 vagas de nível superior

Psicólogo: 2 vagas de nível superior

Técnico de enfermagem: 28 vagas de nível médio

Técnico em radiologia: 5 vagas de nível médio

Terapeuta ocupacional: 2 vagas de nível superior

Contador: 1 vaga de nível superior

13. Instituto Evandro Chagas (IEC)

Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 17 vagas de nível superior

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior

Pesquisador em saúde pública: 10 vagas de nível superior

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 10 vagas de nível médio

14. Centro Nacional de Primatas (CENP)

Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 6 vagas de nível superior

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior

Pesquisador em saúde pública: 3 vagas de nível superior

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 18 vagas de nível médio

15. Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível superior

Técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível médio

16. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural: 15 vagas de nível superior

Especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 35 vagas de nível superior

Técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 16 vagas de nível médio

17. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Técnico em regulação de aviação civil: 70 vagas de nível médio

18. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações: 50 vagas de nível médio

19. Agência Nacional de Mineração

Técnico em atividades de mineração: 80 vagas de nível médio

20. Agência Nacional de Saúde Suplementar

Técnico em regulação de saúde suplementar: 20 vagas de nível médio

21. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas de nível médio

22. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres: 50 vagas de nível médio

23. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Técnico em regulação e vigilância sanitária: 14 vagas de nível médio

24. Imprensa Nacional

Engenheiro: 4 vagas de nível superior

Técnico em comunicação social: 10 vagas de nível superior

25. Ministério das Cidades

Arquiteto: 3 vagas de nível superior

Contador: 2 vagas de nível superior

Engenheiro: 10 vagas de nível superior

26. Comando da Aeronáutica

Pesquisador: 35 vagas de nível superior

Tecnologista: 50 vagas de nível superior

Contador: 5 vagas de nível superior

27. Comando do Exército Brasileiro

Analista de tecnologia militar: 1 vaga de nível superior

Engenheiro de tecnologia militar: 5 vagas de nível superior

Assistente social: 5 vagas de nível superior

Enfermeiro: 30 vagas de nível superior

Médico: 10 vagas de nível superior

Nutricionista: 5 vagas de nível superior

Psicólogo: 5 vagas de nível superior

Pesquisador: 20 vagas de nível superior

Tecnologista: 50 vagas de nível superior

28. Comando da Marinha do Brasil

Enfermeiro: 5 vagas de nível superior

Médico: 65 vagas de nível superior

Técnico em comunicação social: 5 vagas de nível superior

Analista de tecnologia militar: 2 vagas de nível superior

Engenheiro de tecnologia militar: 20 vagas de nível superior

Pesquisador: 10 vagas de nível superior

Tecnologista: 33 vagas de nível superior

29. Hospital das Forças Armadas

Especialista em atividades hospitalares: 50 vagas de nível superior

Médico: 50 vagas de nível superior

Técnico em atividades médico-hospitalares: 30 vagas de nível médio

30. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Contador: 4 vagas de nível superior

Engenheiro agrônomo: 60 vagas de nível superior

31. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Analista I: 33 vagas de nível superior

Técnico I: 27 vagas de nível superior

32. Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Arquiteto: 1 vaga de nível superior

Contador: 1 vaga de nível superior

Engenheiro: 30 vagas de nível superior

Estatístico: 1 vaga de nível superior

33. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

Analista em ciência e tecnologia: 15 vagas de nível superior

Pesquisador: 10 vagas de nível superior

Tecnologista: 40 vagas de nível superior

34. Ministério do Turismo

Arquiteto: 1 vaga de nível superior

Engenheiro: 2 vagas de nível superior

Estatístico: 3 vagas de nível superior

Contador: 2 vagas de nível superior

35. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação