Concurso TCU tem edital publicado com 60 vagas para nível médio e salários de até R$15 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou nesta sexta-feira (23) o edital de um concurso público com 60 vagas de nível médio. As oportunidades são para o cargo de Técnico de Controle Externo (TEFC), com salário de até R$ 15.128,26.

Das vagas oferecidas, 40 são imediatas, sendo 28 de ampla concorrência, 4 para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 8 para Pretos e Pardos. Outras 20 serão para cadastro reserva, com 14 de ampla concorrência, duas para PCDs e quatro para Pretos e Pardos.

As inscrições começam na próxima sexta-feira (30) e seguem até o dia 17 de junho, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que organiza o concurso, com uma taxa de R$ 70.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.

Etapas do concurso

O concurso do TCU terá duas etapas:

Prova objetiva e discursiva: serão aplicadas em Brasília (DF);

serão aplicadas em Brasília (DF); Curso de formação: candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para um curso de formação, com duração mínima de 60 horas, em Brasília.

Como serão as provas

As avaliações objetivas e discursivas estão estão marcadas para 3 de agosto, em Brasília.

As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã, enquanto a prova discursiva terá duração de 2 horas e 30 minutos, com aplicação no turno da tarde.

Prova objetiva

Composta por 120 itens no estilo "certo ou errado", o conteúdo será dividido entre conhecimentos gerais e específicos. Serão aprovados os candidatos que garantirem:

Nota superior a dez pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

Nota superior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

Nota superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva

A prova discursiva terá valor total de 30 pontos e será composta por duas etapas:

Primeira parte: duas questões discursivas, uma sobre conhecimentos básicos e a outra sobre conhecimentos específicos. Cada uma terá um limite de até 10 linhas e valerá até 5 pontos, totalizando 10 pontos.

duas questões discursivas, uma sobre conhecimentos básicos e a outra sobre conhecimentos específicos. Cada uma terá um limite de até 10 linhas e valerá até 5 pontos, totalizando 10 pontos. Segunda parte: elaboração de uma peça técnica com até 30 linhas, no valor de 20 pontos.

Correção

Os 260 candidatos com melhor classificação nas provas objetivas terão as provas discursivas corrigidas. Delas:

130 correções ampla concorrência;

131 correções cota racial;

Cronograma

