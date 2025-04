Com 192 vagas espalhadas pelo Brasil, o concurso público da Polícia Federal abriu inscrições às 10h desta terça-feira (29). Há oportunidades de nível médio e superior para profissionais com formações em diferentes áreas de atuação.

O período de candidatura se encerra às 18h de 21 de maio. Com taxa de R$ 90 para vagas de nível médio e R$ 110 para as de formação superior, as inscrições devem ser realizadas no site da Cebraspe — banca organizadora e responsável pelo processo.