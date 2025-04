Concursos públicos no RS têm mais de 1,5 mil vagas abertas com salários de até R$ 19,6 mil

Salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 19,6 mil. bonnontawat / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas.

São 1.556 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 19,6 mil.

A Brigada Militar segue com concurso público para soldado militar de primeira classe. São 1,2 mil oportunidades, com salário de R$ 5.944,85. As inscrições vão até o dia 22 de abril, e as provas serão realizadas em 8 de junho.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) abriu 43 vagas para diferentes cargos, com salários de até R$ 13.662 e inscrições até 8 de maio. As provas ocorrem em 22 de junho.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Prefeitura de Fazenda Vilanova

Vagas: agente de serviço público (CR), agente de obras (CR), fiscal tributário (1), médico veterinário (1), monitor educacional e social (2+CR), motorista (1+CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1+CR), operador de trator agrícola (1+CR), professor de matemática (1+CR)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.632 a R$ 5.635,20

R$ 1.632 a R$ 5.635,20 Prazo: 20 de abril

20 de abril Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130

R$ 60 a R$ 130 Prova: 18 de maio

18 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Banrisul

Vagas: técnico em tecnologia da informação (100)

técnico em tecnologia da informação (100) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.012,25

R$ 5.012,25 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 132

R$ 132 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Brigada Militar do RS

Vagas: soldado primeira classe (1.200)

soldado primeira classe (1.200) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 5.944,85

R$ 5.944,85 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 118,79

R$ 118,79 Prova: 8 de junho

8 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Bom Retiro do Sul

Vagas: professor (5+CR), secretário de escola (1+CR), serviços gerais (1+CR)

professor (5+CR), secretário de escola (1+CR), serviços gerais (1+CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.294,57 a R$ 2.898,72

R$ 1.294,57 a R$ 2.898,72 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 18 de maio

18 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Victor Graeff

Vagas: contador (1), motorista (CR), tesoureiro (CR)

contador (1), motorista (CR), tesoureiro (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 3.405,42 e R$ 4.237,36

R$ 3.405,42 e R$ 4.237,36 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 71,80 a R$ 209,80

R$ 71,80 a R$ 209,80 Prova: 25 de maio

25 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS)

Vagas: papiloscopista (40)

papiloscopista (40) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 8.930,74

R$ 8.930,74 Prazo: 28 de abril

28 de abril Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Trindade do Sul

Vagas: secretário executivo (1+CR), servente (1+CR)

secretário executivo (1+CR), servente (1+CR) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.664,22 a R$ 3.497,63

Prazo: 28 de abril

28 de abril Taxa de inscrição: R$ 119,25 e R$ 198,75

R$ 119,25 e R$ 198,75 Prova: 18 de maio

18 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nova Prata

Vagas: agente comunitário de saúde (3+CR), analista de planejamento (1+CR), arquiteto (CR), atendente de creche (10+CR), atendente em serviços de saúde (CR), auxiliar de limpeza (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), biólogo (CR), cozinheira (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico (cr), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico geriatra (1+CR), médico ginecologista e obstetra (1+CR), médico neurologista (CR), médico pediatra (1+CR), médico PSF (2+CR), médico veterinário (CR), monitor para alunos especiais (CR), monitor social (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial financeiro e contábil (1+CR), operador de máquinas (CR), operário (2+CR), pedreiro (CR), professor de artes (CR), professor de educação infantil (CR), professor de língua inglesa (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), servente (2+CR)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.355,96 e R$ 19.637,84

R$ 1.355,96 e R$ 19.637,84 Prazo: 30 de abril

30 de abril Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 140

R$ 60 a R$ 140 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Esperança do Sul

Vagas: agente comunitário de saúde (6+CR)

agente comunitário de saúde (6+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 6 de maio

6 de maio Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 24 de maio

24 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Barão

Vagas: agente educacional (1), monitor escolar (CR), professor (2+CR), secretário de escola (CR)

agente educacional (1), monitor escolar (CR), professor (2+CR), secretário de escola (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.776,60 a R$ 3.009,39

R$ 1.776,60 a R$ 3.009,39 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 158,16 e R$ 197,70

R$ 158,16 e R$ 197,70 Prova: 1 de junho

1 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Comur

Vagas: agente de atendimento e vendas (1+CR), agente de portaria (CR), agente de sepultamento e conservação (CR), merendeiro (15+CR), operador de equipamentos rodoviários (CR), servente de limpeza e copa (25+CR), servente de obras e manutenção (2+CR), servidores técnico-administrativos em educação (CR), teleoperador (CR)

agente de atendimento e vendas (1+CR), agente de portaria (CR), agente de sepultamento e conservação (CR), merendeiro (15+CR), operador de equipamentos rodoviários (CR), servente de limpeza e copa (25+CR), servente de obras e manutenção (2+CR), servidores técnico-administrativos em educação (CR), teleoperador (CR) Nível: Fundamental e Médio

Fundamental e Médio Salário: R$ 8,46 a R$ 19,93 por hora (não especificado)

R$ 8,46 a R$ 19,93 por hora (não especificado) Prazo: 7 de maio

7 de maio Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 70

R$ 30 a R$ 70 Prova: 1º de junho

1º de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Crea-RS

Vagas: agente fiscal (9+CR), analista de processos (2+CR), analista de sistemas (3+CR), assistente de informática (1+CR), assistente administrativo (24+CR), contador (2+CR), engenheiro civil (1+CR), procurador jurídico (1+CR)

agente fiscal (9+CR), analista de processos (2+CR), analista de sistemas (3+CR), assistente de informática (1+CR), assistente administrativo (24+CR), contador (2+CR), engenheiro civil (1+CR), procurador jurídico (1+CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.331,23 a R$ 13.662

R$ 3.331,23 a R$ 13.662 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 83,39 e R$ 104,24

R$ 83,39 e R$ 104,24 Prova: 22 de junho

22 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vanini

Vagas: agente comunitário de saúde (3+CR), agente fiscal (1+CR), assistente social (1+CR), contador (1+CR) , farmacêutico (1+CR), mecânico (1+CR), médico clínico geral (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), motorista (1+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas pesadas (1+CR), operário (1+CR), professor (2+CR), tesoureiro (1+CR)

agente comunitário de saúde (3+CR), agente fiscal (1+CR), assistente social (1+CR), contador (1+CR) , farmacêutico (1+CR), mecânico (1+CR), médico clínico geral (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), motorista (1+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas pesadas (1+CR), operário (1+CR), professor (2+CR), tesoureiro (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.714,32 a R$ 13.878,90

R$ 1.714,32 a R$ 13.878,90 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130

R$ 90 a R$ 130 Prova: 1 de junho

1 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

