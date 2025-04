Concursos públicos no RS estão com mais de 1,3 mil vagas abertas com salários de até R$ 19 mil

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, 11 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 1,3 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 19 mil .

A Brigada Militar está com concurso público aberto para soldado militar de primeira classe. São 1,2 mil vagas, com salário de R$ 5.944,85. As inscrições vão até o dia 22 de abril, e as provas serão realizadas em 8 de junho.