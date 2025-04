Aprovados do CNU começarão a ser convocados em maio

Sede do MGI, em Brasília.

Os candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) começarão a ser convocados em maio . A previsão foi anunciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta segunda-feira (14), após a sanção da sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 , pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a coordenadora-geral de Concursos e Provimento do MGI, Queila Cândida Ferreira Morais, a futura portaria do ministério permitirá que os aprovados sejam nomeados mais rapidamente.