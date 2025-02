"Enem dos Concursos": como será a nota final do CNU após os cursos de formação

No país, 970.037 pessoas realizaram a prova no dia 18 de agosto de 2024.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (3), um edital de retificação para esclarecer como será calculada a nota final do Concurso Nacional Unificado (CNU) .

De acordo com o órgão, nesta terça-feira (4) será divulgada a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação .

Os convocados terão somente os dias 4 e 5 para confirmar a presença no curso de formação.

A etapa é obrigatória e deve ser realizada na página do CNU, acessando a Área do Candidato. Para confirmar a presença é necessário responder “SIM” à convocação e efetivar a matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação.

Confira o edital completo publicado no Diário Oficial da União .

Novo cronograma do CNU.

Próximas etapas

De acordo com o novo edital, após o curso de formação – para os cursos em que o caráter dessa etapa é eliminatório e classificatório – a nota final será obtida a partir de um cálculo que considera os seguintes fatores:

Para o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, a nota do curso de formação será apenas classificatória para os candidatos aprovados no curso, já que, para esse posto, a etapa é eliminatória.