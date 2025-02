Empresas de tecnologia estão com mais de 100 vagas de emprego abertas. tippapatt / stock.adobe.com

Empresas de tecnologia estão com mais de 100 vagas de emprego abertas. As oportunidades disponíveis contemplam níveis de formação variados, de estagiário a desenvolvedor sênior.

O formato de trabalho também varia: há possibilidade de trabalho totalmente remoto, regime híbrido e também vagas presenciais. Uma das empresas oferece cargos em Porto Alegre, mas há também oportunidades para São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).

Quais são as empresas que estão com vagas abertas

Mirante Tecnologia

A companhia está com 34 vagas remotas abertas, além de 21 híbridas e seis presenciais, divididas entre São Paulo e Brasília. Os cargos disponíveis são de desenvolvedor full stack, java e Python, analista de recursos humanos e estágio.

São oferecidos benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, auxílio home office ou vale-transporte, além de auxílio educação. Detalhes das vagas disponíveis no site da empresa.

Makasí

As vagas disponíveis na Fintech do ramo imobiliário são remotas, com atuação nas áreas de growth e operações. São cargos de analista de negócios B2C, analista de dados e parcerias, analista de controles de obras e analista de orçamento e planejamento.

Os benefícios oferecidos incluem bônus por performance e acesso a consultas com psicólogos, terapeutas e especialistas via Zenklub. Detalhes das vagas disponíveis no Linkedin da Makasí.

Zucchetti

A multinacional italiana que produz softwares de gestão está com nove vagas abertas para os setores de atendimento ao cliente, administração, comercial e desenvolvimento de negócios.

Os cargos ficam nas cidades de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Concórdia (SC), Limeira (SP) e Mogi Mirim (SP). A empresa oferece benefícios de plano de saúde, vale-transporte e plano de carreira. Interessados devem acessar o site da Zucchetti.

Hexagon

A empresa com atuação de autonomia e posicionamento para o agronegócio está com três vagas presenciais abertas.

As posições disponíveis são de técnico de operações florestais, na cidade de Três Lagoas (MS), analista de implantação em Ribeirão Preto (SC) e técnico em saúde, segurança do trabalho e meio ambiente em Florianópolis (SC).

Há, também, duas vagas híbridas de Desenvolvedor de Software C++ Pleno em e Estágio em Gerenciamento de Produtos, na capital catarinense. Detalhes sobre cada oportunidade disponíveis no site da Hexagon.

Involves

A companhia especializada em gestão de trade marketing está com cinco vagas para trabalho remoto e uma para regime híbrido, em São Paulo. As vagas são para desenvolvedor full stack sênior, back office analyst e data analyst. Mais detalhes sobre as oportunidades estão disponíveis no site da Involves.

Betha Sistemas

A empresa oferece cargos em modelo de trabalho híbrido e remoto em Florianópolis e Criciúma (SC). Entre as vagas disponíveis, analista de suporte, analista de DHO, desenvolvedor, especialista de arquitetura, gerente de produtos e representante de desenvolvimento de negócios.

A lista completa de requisitos e os detalhes sobre o cargo podem ser conferidos no site da Betha Sistemas.

Franq

A fintech oferece vagas de empregos na capital catarinense. Os cargos disponíveis incluem analista de dados pleno, desenvolvedor back-end júnior, pleno e sênior, analista de testes Q/A e analista de chatbot.

A lista completa de posições e os detalhes sobre cada oportunidade estão disponíveis no site da Franq.

NEXDOM

A healthtech busca colaboradores efetivos para trabalhar em modelo remoto. Os cargos são de analista de negócios pleno, analista de qualidade de software pleno, consultor de implantação e negócios jr. e desenvolvedor full stack pleno.

Além dos efetivos, há também vaga para estagiário em modelo presencial em Joinville (SC). Informações completas sobre os cargos estão disponíveis no site da NEXDOM.

Versi

Sediada em Joinville, a Versi está buscando pessoas para cargos de assistente de customer success e customer success manager (CSM). A oportunidade exige experiência no ramo imobiliário e funciona em formato de trabalho híbrido. Currículos devem ser enviados para talentos@versibr.com.

Atomsix

A empresa está oferecendo vagas de emprego para trabalho híbrido em Palhoça (SC), com oportunidades para os cargos de desenvolvedor elixir, desenvolvedor full stack sênior (Java), assistente comercial, analista de marketing e designer de produto pleno/sênior, entre outros.

Contratados recebem benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida e participação nos lucros. Mais informações disponíveis no site da Atomsix.

WK

A companhia de softwares de gestão empresarial está contratando em modelo híbrido e presencial com oportunidades na cidade de Blumenau (SC). Entre as vagas, analista de suporte — fiscal, devops e desenvolvedor C#.NET, além de outras áreas.