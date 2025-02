Em um mês, 23 mil mulheres já se inscreveram para o alistamento militar voluntário

Interessadas no serviço militar feminino tem até 30 de junho para se inscrever. Roberto Stuckert / Presidência da República

Em apenas um mês, 23 mil mulheres já se inscreveram para o alistamento militar voluntário. Ao todo, são ofertadas 1.465 vagas para aquelas que nasceram em 2007 e completam 18 anos em 2025. Esta é a primeira vez que as Forças Armadas abrem um recrutamento exclusivo para o sexo feminino.

A primeira fase do processo é o alistamento. Depois disso, as candidatas ainda vão passar por outras quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, distribuição e incorporação. Quem for selecionada vai ingressar no primeiro ou segundo semestre de 2026.

A duração do serviço militar será de 12 meses, podendo ser prorrogada por até oito anos.

As jovens interessadas no alistamento podem se inscrever até 30 de junho de forma online, por meio do site do Ministério da Defesa, ou presencialmente, em uma das 28 Juntas de Serviço Militar localizadas em 13 Estados e no Distrito Federal.

Para fazer a inscrição, a candidata deve morar em um dos municípios contemplados com vagas, apresentar a certidão de nascimento ou prova de naturalização, um comprovante de residência e documento oficial com foto, como a identidade ou carteira de trabalho.

Atualmente, as Forças Armadas têm 37 mil mulheres, cerca de 10% do efetivo.

Vagas no RS

O Ministério da Defesa abrirá 151 vagas no Rio Grande do Sul para alistamento militar de mulheres. As posições previstas para o Estado estão concentradas em unidades militares de Porto Alegre, Canoas e Santa Maria.

