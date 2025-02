Edital de nova edição do CNU deve sair nas próximas semanas, diz ministra

— O (lançamento do) edital será no primeiro trimestre. A gente espera que talvez ali até o finalzinho do primeiro trimestre. A prova, a gente gostaria de repetir em agosto, mas ainda não se sabe se vai ser possível por conta do prazo do edital. Por que gostaríamos de repetir em agosto? Porque, depois do que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul (chuvas intensas em 2024), fizemos um mapa hidrológico no Brasil e descobrimos que agosto é o mês de menor incidência de chuvas — explicou a ministra.