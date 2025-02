Concurso Susep: edital prevê 75 vagas com salário a partir de R$ 18 mil; veja como participar

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou o edital para um novo concurso público nesta terça-feira (11). São 75 vagas de início imediato para o nível superior, com salários que começam em R$ 18.033,52 . As inscrições começam em 17 de fevereiro.

As posições abertas são para o cargo de analista técnico , divididas entre as áreas de contabilidade; direito, políticas públicas e desenho institucional; supervisão e regulação de mercados; e tecnologia da informação e ciência de dados.

Mais informações estão disponíveis no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do processo seletivo. As provas serão aplicadas em 8 de junho em todas as capitais e no Distrito Federal.