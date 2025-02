CNU: concurso tem resultados divulgados; confira como acessar

Candidatos realizaram a prova em agosto de 2024. smolaw11 / stock.adobe.com

Candidatos que concorreram aos cargos de nível intermediário (bloco 8) no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) já podem consultar o resultado final. A classificação foi divulgada às 10h desta terça-feira (4).

Foram divulgadas ainda a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação.

Como consultar os resultados do CNU

Para conferir os resultados, basta seguir os seguintes passos:

Acessar a página oficial da seleção

Fazer login com o cadastro gov.br

Acessar a área do candidato

Quem concorre para cargos que demandam cursos de formação deve verificar, na mesma página, se foi convocado para a capacitação. É obrigatório confirmar participação até esta quarta-feira (5) e, posteriormente, efetivar a matrícula junto às instituições que promoverão os cursos.

Os candidatos também podem consultar os resultados individuais para cada um dos cargos em que se inscreveram.

Estão disponíveis informações como as notas das provas objetiva e discursiva, a nota na avaliação de título, o resultado de bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena), a nota final ponderada e a classificação em cada cargo.

Também pode ser vista a situação no cargo, ou seja, se o candidato foi aprovado em vagas imediatas, em lista de espera ou cadastro reserva, se foi convocado para curso de formação ou eliminado.

Cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo, ficando claro se é em vaga de ampla concorrência ou nas cotas. Porém, poderá aparecer em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência.

Novo cronograma do CNU. MGI / Reprodução

Para os cargos dos blocos de 1 a 7, os resultados são provisórios, uma vez que o resultado final somente será divulgado no dia 28 de fevereiro, após o período de convocação e confirmação para cursos de formação.

Os resultados também serão publicados em oito editais no Diário Oficial da União, em edição extra, na parte da tarde.

Lista definitiva do CNU

No dia 28 de fevereiro, será publicada a lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e à Fundação Cesgranrio a suspensão da divulgação dos resultados finais do concurso até que as falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais previstas na legislação brasileira sejam resolvidas.

Como será a nota final do CNU após os cursos de formação

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (3), um edital de retificação para esclarecer como será calculada a nota final do CNU.

O documento também explica quais são os critérios de desempate adotados após o curso de formação, para os cargos em que essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório.

Após o curso de formação – para os cursos em que o caráter dessa etapa é eliminatório e classificatório – a nota final será obtida a partir de um cálculo que considera os seguintes fatores:

A soma das notas ponderadas das provas objetivas de conhecimentos gerais (P1) e de conhecimentos específicos (P2)

(P1) e de (P2) Mais a nota obtida na prova discursiva

Mais a nota da avaliação de títulos , quando houver

, quando houver Mais a nota final estabelecida para o curso de formação, conforme regulamento específico publicado anteriormente

Para o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, a nota do curso de formação será apenas classificatória para os candidatos aprovados no curso, já que, para esse posto, a etapa é eliminatória.

O edital também explica os critérios de desempate. Nove cargos exigem curso de formação, com duração que varia de 580 horas a 140 horas. A etapa é presencial para oito dos cargos e a exceção é para o psoto de Auditor-Fiscal do Trabalho, para o qual haverá modalidade híbrida.