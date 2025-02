CNEN publica edital de concurso com 150 vagas e salários de até R$14,7 mil

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) divulgou edital de novo concurso. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) publicou nesta segunda-feira (3) o edital de seu novo concurso. São 150 vagas para nível médio e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 3.867,27 e R$ 14.734,44.

Cargos em aberto são para vagas de Pesquisador (5), Analista (15), Tecnologista (55) e Técnico (13). As oportunidades estão distribuídas em cinco cidades.

Distribuição das vagas

Abadia de Goiás:

Tecnologista: 2

Analista em Ciência e Tecnologia: 1

Técnico: 1

Belo Horizonte:

Pesquisador: 2

Tecnologista: 7

Analista em Ciência e Tecnologia: 2

Técnico: 6

Recife:

Pesquisador: 1

Tecnologista: 2

Analista em Ciência e Tecnologia: 1

Técnico: 2

Rio de Janeiro:

Pesquisador: 5

Tecnologista: 55

Analista em Ciência e Tecnologia: 15

Técnico: 13

São Paulo:

Pesquisador: 7

Tecnologista: 13

Ciência e Tecnologia: 5

Técnico: 6

Processo seletivo é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Do total de vagas, 20% serão oferecidas a candidatos autodeclarados negros e 10% a pessoas com deficiência (PCDs).

Inscrições

As inscrições para o concurso podem ser realizadas a partir das 10h do dia 18 de fevereiro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O prazo para realizar o cadastro vai até as 23h59min de 16 de março. As taxas, que devem ser pagas até 18 de março, variam conforme o cargo desejado:

Analista: R$ 110

R$ 110 Pesquisador: R$ 130

R$ 130 Técnico: R$ 90

R$ 90 Tecnologista: R$ 110

Provas

As provas serão realizadas no dia 27 de abril em Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A validade do processo seletivo é de dois anos a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação.

Cronograma Concurso da CNEN

O cronograma completo do processo seletivo pode ser conferido no Anexo IV do edital. Confira, abaixo, as principais datas: