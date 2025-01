Petrobras convocará mais 1.780 aprovados em concurso de nível técnico; há vagas no RS

Vagas serão preenchidas nas regiões nordeste, sul e sudeste do Brasil.

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (30) que vai contratar neste ano 1.780 novos empregados , que foram aprovados no concurso público da Petrobras , voltado para cargos de nível técnico. Segundo a estatal, esses candidatos estavam no cadastro de reserva e começaram a ser chamados na quarta (29).

Mais de 700 profissionais serão convocados já neste primeiro semestre de 2025. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirma que as convocações ao longo de 2025 serão fundamentais para novos projetos de investimentos.

O planejamento da empresa é de que os candidatos admitidos em 2025 sejam direcionados, em sua maioria, para as áreas de processos industriais e de exploração e produção. O processo seletivo tem cotas de 20% para pessoas com deficiência e 20% para negros.

As vagas a serem preenchidas serão nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. No Sul, há vagas e Curitiba e Araucária, no Paraná, e nos municípios de Canoas e Porto Alegre.