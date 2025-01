Concurso Sefaz RJ: editais oferecem 195 vagas e salários de até R$ 27 mil

Editais oferecem 195 vagas. smolaw11 / adobe.stock.com

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro publicou editais de dois concursos públicos nesta sexta-feira (31). Ambos somam 195 vagas para analista em finanças públicas e auditor fiscal, com salários que chegam a R$ 27 mil.

As inscrições abrem na próxima sexta-feira (7), às 10h, e devem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As informações são do jornal Extra.

Os cargos têm como exigência mínima o nível superior em qualquer área de formação. Das 195 vagas totais, 73 são para preenchimento imediato (45 para auditor e 28 para analista).

O que dizem os editais

Para os cargos de auditores, o salário parte de R$ 5.387,39, com direito a prêmio de produtividade fiscal no valor de R$ 22.043,55, o que totaliza R$ 27.430,94.

Já o salário-base dos analistas é de R$ 6.788,13, também com a possibilidade de acréscimo. Os profissionais podem receber a Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), que tem valor máximo de 50% do valor do vencimento-base (R$ 3.394,06), além do Adicional de Qualificação (AQ).

As informações completas podem ser conferidas no edital para analista e o para auditor, disponíveis no site da Cebraspe.

Inscrições e aplicação das provas

As inscrições vão até as 18h do dia 28 de fevereiro, com taxa de R$ 252 para auditor e de R$ 222 para analista. É necessário preencher um formulário no site do Cebraspe, que organiza o processo seletivo.