O governo federal ainda está aguardando uma previsão mais precisa sobre a recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes para, então,divulgar uma nova data para a realização do Concurso Nacional Unificado. As provas estavam marcadas para o último domingo (5) em 228 municípios brasileiros. No Estado, a seleção ocorreria em 10 cidades: Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. O adiamento foi confirmado na sexta-feira (3) pelo Palácio do Planalto, por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.