Saeb 2017 Ministro comenta possibilidade de desempenho no Ensino Fundamental superar o Ensino Médio: "seria o fundo do poço" Prova aplicada pelo MEC evidenciou maus resultados dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio no Brasil, que alcançaram nota pouco acima dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental