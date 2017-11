Professores e profissionais da área da educação poderão participar de uma oficina gratuita sobre como usar as mídias em sala de aula na próxima segunda-feira (6), no auditório da ESPM-Sul, em Porto Alegre. O evento é uma oportunidade de conhecer ferramentas de comunicação que vão ajudar a enfrentar os desafios encontrados pelos educadores no dia a dia.