O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mobiliza mais de 21 mil pessoas na Serra na primeira etapa de provas, que começa neste final de semana. São quase 10 mil candidatos em Caxias do Sul. Em todo o Rio Grande do Sul, 294 mil pessoas farão as provas, que começam ao meio-dia deste domingo (5), quando abrem os portões, realizando os testes de ciências humanas, linguagens e redação.

Outros 11 mil candidatos fazem provas do Enem em 10 cidades da Serra. Os municípios com mais inscritos, além de Caxias, são: Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, Farroupilha e Nova Prata.

As provas terão duração de cinco horas e meia. Quem ainda não conferiu o local onde fará o exame deve acessar o cartão de confirmação no site do Enem. No dia, só é obrigatório apresentar um documento de identidade com foto e ter uma caneta preta de corpo transparente.