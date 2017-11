Segunda-feira (6) é o último dia para se inscrever no vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), neste link. O boleto da taxa de inscrição, de R$ 125, precisa ser pago até terça-feira (7). Com as provas marcadas para janeiro de 2018, o exame seleciona estudantes para as 4.017 vagas de 89 cursos de graduação, o que corresponde a 70% do total de vagas. Os outros 30% serão decididos via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Confira o edital na íntegra.