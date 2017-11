A central de matrículas de Caxias do Sul abre na segunda-feira (06) o período de inscrições para vagas na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. O prazo segue até 30 de novembro.

Claudio Vaz / Agencia RBS

No caso da educação infantil, as inscrições ocorrem na central de matrículas. Apenas em escolas de Criúva, Vila Cristina, Vila Seca, Vila Oliva, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí e Linha Sebastopol, ficará disponível um formulário de cadastro para envio pela instituição à central de matrículas.

Pais ou responsáveis poderão escolher até três opções de escolas para crianças de 4 anos, nascidas até 31 de março de 2014, ou de cinco anos, nascidas até 31 de março de 2013. Os documentos exigidos são certidão de nascimento e comprovante de endereço da criança, com emissão de até 90 dias, além de documento do responsável. A inscrição não garante a vaga. A divulgação dos contemplados ocorre no dia 29 de dezembro, nas escolas, na central de matrículas ou no site caxias.rs.gov.br. Os que forem selecionados terão de fazer matrícula entre 1º de fevereiro e 19 de fevereiro de 2018.

Para o ingresso no ensino médio e ensino fundamental, as inscrições podem ser feitas nas escolas públicas, na central de matrículas ou no site educacao.rs.gov.br. A divulgação das escolas dos inscritos nesta etapa será também em 29 de dezembro. Entre 2 e 9 de janeiro, documentos têm de ser entregues nas escolas para confirmar a matrícula.

De 2 a 14 de janeiro, os alunos ensino fundamental poderão pedir transferências. Para estudantes do ensino médio, o período para isso é de 2 a 14 de fevereiro.

Flores da Cunha

O período de matrículas e rematrículas na educação infantil e fundamental também abre na segunda-feira (06) e segue até a sexta-feira (10), em Flores da Cunha. No caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o prazo é de terça (07) a quinta-feira (09).

A orientação é buscar escolas próximas do local onde o estudante mora. Para efetivar a matrícula, é obrigatório apresentar certidão de nascimento, cartão SUS, uma foto 3X4 e comprovante de residência das crianças, além de CPF e documento de identidade dos pais.