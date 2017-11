A greve dos professores estaduais completou dois meses no domingo (5) e há escolas na Serra que ainda não têm data definida para o término do ano letivo. Na área da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com sede em Caxias do Sul, o balanço mais recente aponta 47 escolas com paralisação parcial, 74 com aulas normais, e a escola Clauri Flores, de Caxias, segue totalmente paralisada.

André Ávila / Agencia RBS

No total, cerca de 100 das 122 escolas nesta área precisam recuperar aulas em função da greve e parte delas avançará com o calendário no mês de janeiro. Conforme a CRE, 34 entregaram planos de recuperação de aulas até a semana passada. Nas outras duas coordenadorias da Serra - a 16ª, com sede em Bento Gonçalves, e a 23ª, com sede em Vacaria - há um grupo de professores que ainda está em greve.

Na área da 16ª CRE, que abrange 71 escolas em 25 municípios, 10 professores estão paralisados, conforme a Coordenadoria. Os planos de recuperação ainda não foram enviados pelas escolas, mas a expectativa da CRE é que apenas a escola estadual São Luiz Gonzaga, de Veranópolis, avance com aulas no mês de janeiro, em função de que dois professores da instituição ainda estão em greve. A data exata de término do ano letivo, no entanto, depende do retorno deles.

